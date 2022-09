Player.pl - bogactwo premier w serwisie. Jesień będzie gorąca

fot. Player/Marcin Makowski/MakuFly

Player proponuje fanom popkultury dwa główne pakiety, dzięki którym uzyskamy dostęp do dobrodziejstw ich biblioteki i nadchodzących premier. Tańszy pakiet z reklamami kosztuje 10 złotych za 30 dni. Dzięki niemu będziemy mogli oglądać nowe odcinki wybranych seriali i programów jeszcze przed premierą w telewizji. Do tego zyskamy dostęp do wyjątkowej kolekcji discovery+, bogatej biblioteki filmów i kanału TVN na żywo. Nie ma wielu reklam, więc ta opcja na pewno Wam się spodoba. Natomiast drugi pakiet – ten ciut droższy, bez reklam – kosztuje 20 złotych za 30 dni. Gwarantuje wszystko to, co jest dostępne w tańszym pakiecie, a także wybrane programy w jakości 4K/UHD. Do tego daje możliwość pobierania i oglądania wybranych tytułów offline na urządzeniach mobilnych.

Player - premiera jesieni

Warto zdecydować się na wykupienie jednego z pakietów, ponieważ serwis przygotował naprawdę ciekawą ofertę. Już wrzesień obfituje w gorące premiery! Na uwagę zasługuje Herkules – nowy serial detektywistyczny, który zbiera bardzo pozytywne recenzje. Najwyraźniej platforma znów postawiła na świetną rozrywkę.

Reżyserem serialu jest Bartosz Kruhlik – znany chociażby z filmu Supernova. Za scenariusz odpowiadają: Karolina Frankowska, Bartosz Janiszewski oraz Magdalena Żakowska. W głównych rolach zobaczymy Weronikę Książkiewicz oraz Rafała Maćkowiaka.

Głównym bohaterem produkcji jest genialny informatyk o imieniu Herkules, który marzy o pracy w policji, ale nie przechodzi przez proces rekrutacji. Po drugiej stronie znajduje się Sylwia. Kobiecie udało się zdać wszystkie egzaminy i zostać policjantką, choć niezbyt dobrze idzie jej w nowej pracy. Serial zadebiutował 5 września.

Obok tego mamy kolejny sezon hitu Szadź oraz popularnych Papierów na szczęście – co tydzień pojawiają się nowe odcinki. Do tego na platformie cały czas można oglądać starsze produkcje Player Original, które podbiły serca widzów. Wystarczy wymienić takie popularne tytuły jak Skazana, Behawiorysta, Tajemnica zawodowa, Chyłka, Nieobecni oraz Kontrola.

Nie zapomnijmy o programach rozrywkowych, które powracają z nowymi odcinkami. Smaczne Kuchenne rewolucje, zwariowany Kuba Wojewódzki, zaskakujące Top Model i jak zawsze szokująco-emocjonujący Hotel Paradise: Extra.

Player - wyjątkowe filmy

Co wyróżnia player.pl na tle innych serwisów? Mamy tu wiele ciekawych produkcji, które można obejrzeć w ramach jednego pakietu – np. najlepsze polskie filmy! Poniżej znajdziecie tylko kilka przykładów z długiej listy dostępnych tytułów.

Teściowie

Znakomicie zrealizowana komedia z Marcinem Dorocińskim, Adamem Woronowiczem, Izą Kuną oraz Mają Ostaszewską. To szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczą nam nerwy. Zobaczycie konfrontację dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel.

Lejdis

Jedna z popularniejszych polskich komedii. Kobra, Gośka, Łucja i Monia przyjaźnią się od zawsze. Zobaczcie, co wydarzy się pomiędzy jednym a drugim sylwestrem organizowanym w lipcu.

fot. Player.pl / ITI Cinema

Inni ludzie

Znakomity i niekonwencjonalny film wyprodukowany w Polsce przez Warner Bros. Jest to hipnotyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości.

Testosteron

Kultowa polska komedia z plejadą gwiazd. Grupa mężczyzn bawi się na weselu. Pod wpływem alkoholu dochodzą do różnych życiowych wniosków.

fot. Van Worden

Fucking Bornholm

Nowość z Agnieszką Grochowską i Maciejem Stuhrem w obsadzie. Dwie pary – małżeństwo z długim stażem i nowy związek z Tindera, dzieci i majówkowy wyjazd na sielankowy kemping. Co może pójść nie tak?

Serwis daje nam też dostęp do zagranicznych hitów, do których wszyscy chętnie wracają. W bibliotece platformy znajdziemy popularne serie kina akcji jak Niezniszczalni czy John Wick, a także takie tytuły jak Zodiak, Krwawy diament, Infiltracja czy Saga Zmierzch.

W każdy piątek pojawiają się nowe filmy. Warto też zaznaczyć, że w jednym z pakietów łączących ofertę Playera i HBO (za 40 zł z reklamami na 30 dni i za 50 zł bez reklam na 30 dni) mamy dostęp do Elvisa - nowości, którą obecnie można obejrzeć w kinie.