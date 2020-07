Pokemony - znasz je wszystkie? QUIZ dla młodszych i starszych fanów

TV Tokyo

Gry komputerowe i mobilne, karcianki, planszówki, filmy, seriale, bajki dla dzieci, maskotki, kolorowanki, naklejki. Można wymieniać jeszcze długo branże rozrywkowe, na których Pokemony odcisnęły swoje piętno. Świat pokochał dziwaczne stworki z potężnymi mocami, dzięki czemu na stałe zagościły one w świadomości miłośników popkultury. Bezbronni wobec ich uroku okazali się zarówno młodsi, jak i starsi odbiorcy.

Na dzień dzisiejszy istnieje ponad 800 Pokemonów. Z pewnością wśród fanów serii są zapaleńcy, którzy bez zająknięcia wymienią imiona wszystkich Kieszonkowych Potworów. My aż tak encyklopedycznej wiedzy nie wymagamy, co nie oznacza, że poniższy quiz będzie bułką z masłem. Fani Pokemonów dobrze wiedzą, że ich ulubieńcy ewoluują, przeobrażają się, zyskują nowe moce i zmieniają nazwy. Przypasowanie imienia do wizerunku nie zawsze jest prostą sprawą. Czy spróbujecie swoich sił w poniższej grze? Jeśli znacie zarówno filmy, jak i seriale oraz gry o Pokemonach macie szansę na dobry wynik i trochę niezłej zabawy. Zapraszamy!

Powyższy quiz to dla Was za mało? Jeśli tak, to bez dwóch zdań zaciekawią Was inne tego typu zabawy, które zamieściliśmy już na naszej stronie.