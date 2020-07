Dragon Ball - QUIZ dla fanów serii. Rozpoznasz postać po zdjęciu?

materiały prasowe

Dragon Ball to kultowa seria. Zapewne wiele osób, które to czytają znają to uczucie, kiedy po południu w tygodniu podwórka potrafiły opustoszeć, gdy na ekranie RTL 7, a następnie TVN 7 pojawiał się kolejny odcinek tej kultowej japońskiej serii, począwszy od Dragon Ball, przez Dragon Ball Z, a na Dragon Ball GT kończąc. Postanowiliśmy, kierując się naszym sentymentem do tego ikonicznego dla popkultury cyklu, przygotować dla Was QUIZ związany z bohaterami produkcji. Otóż założenie tego wyzwania jest bardzo proste, chcemy sprawdzić Waszą pamięć dotyczącą postaci z uniwersum Dragon Ball i musicie po prostu rozpoznać bohatera, bohaterkę, antagonistę lub antagonistkę po zdjęciu.

A dla przypomnienia przez poszczególne serie Dragon Ball przewinęło się naprawdę sporo postaci, począwszy od Super Sayaninów i demonów na kosmicznych najeźdźcach i androidach kończąc. Dobrej zabawy. Do dzieła!

Dragon Ball - QUIZ dla fanów

