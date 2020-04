Władca Pierścieni i Hobbit - QUIZ na majówkę. Rozpoznaj postacie po zdjęciu

Władca Pierścieni i Hobbit to produkcje, które zna każdy fan fantasy. W końcu pierwsza wyznaczyła standardy gatunku i momentalnie stała się klasykiem kina, a druga osadzona w tym samym świecie starała się trochę rozbudować znane widzom Śródziemię.

Obie trylogie mają rzesze bohaterów, które są znane każdemu widzowi. I w końcu nie tylko te oczywiste jak Bilbo Baggins czy Frodo Baggins. To wiele postaci pobocznych, złoczyńców czy takich, którzy pojawili się w trakcie trwającej przygody.

Majówka to w końcu idealny czas na chwilę zabawy, bo w końcu trzeba jakoś ten czas czymś zająć. Dlatego przygotowaliśmy dla Was quiz na weekend jako jedną z propozycji formy rozrywkowej.

Władca Pierścieni i Hobbit - QUIZ

Majówka z Władcą Pierścieni?

Jeśli quiz nie poszedł Wam dobrze, to zawsze idealna okazja do powtórki, do której zachęcamy. Filmy znajdziecie w platformach streamingowych, a więcej informacji na ten temat na stronie vod.naekranie.pl.

