Nowość w Polsat Box Go – kanały internetowe dla fanów nieustannej rozrywki. Jak to działa?

fot. materiały prasowe

Reklama

Telewizyjna rozrywka zatoczyła pewne koło. Jeszcze kilka dekad temu królowała oferta kablowa, a seanse były podporządkowane z góry narzuconemu programowi. Niektóre kanały kojarzyły się z konkretnymi produkcjami lub gatunkami, co już ułatwiało widzom wybór, ale dopiero pojawienie się serwisów streamingowych i sieciowej rozrywki pozwoliło każdemu wybierać dokładnie to, na co ma ochotę i - w dużej mierze, kiedy ma ochotę.

Są jednak osoby, które potrzebują jeszcze inaczej oglądać ulubione kanały i materiały, bo w gąszczu rozmaitych produkcji czasem trudno znaleźć coś im odpowiedniego. Wielu widzów ogląda też filmy i seriale kątem oka podczas wykonywania domowych obowiązków, a nieustanne przełączanie programów zabiera cenny czas i rozprasza. Jeśli należycie do takiego grona osób, to poniższa treść szczególnie przypadnie Wam do gustu.

fot. Polsat Box Go

Czym są nowe kanały internetowe w Polsat Box Go?

Serwis Polsat Box Go po raz kolejny wyszedł naprzeciw oczekiwaniom widzów. Odbiorcy Polsat Box Go – zarówno pakietu Start, jak i Premium – dostali aż 19 nowych kanałów internetowych. Dwanaście z nich skierowano do fanów konkretnych produkcji. Kanały te opracowano na podstawie zaangażowania widzów i tego, co najchętniej oglądali w ciągu ostatnich lat. W ofercie znalazły się zatem seriale paradokumentalne, legendarna polska kreskówka czy kultowa polska telenowela:

Świat według Kiepskich,

Daleko od noszy,

Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny,

Policjantki i policjanci,

Gliniarze,

Trudne sprawy,

Dlaczego ja,

Chłopaki do wzięcia,

Pamiętniki z wakacji,

Włatcy Móch,

Nasz nowy dom,

Ewa gotuje.

Czasem mamy ochotę obejrzeć dobry kryminał lub przezabawną komedię. Wybór w serwisach streamingowych jest jednak tak duży, że nim się na coś decydujemy, to odechciewa nam się seansu. Nie każdy też musi być fanem konkretnego serialu, np. Świata według Kiepskich. Co zrobić w takim przypadku? Na to Polsat Box Go również jest gotowe i oferuje sześć kanałów tematycznych:

Komedie,

Zbrodnie,

Życiowe historie,

Wielka rozrywka,

Wielkie festiwale,

Kabarety.

Co to oznacza w praktyce? Wyobraźmy sobie taki scenariusz: rozpoczęły się wakacje, pogoda za oknem dopisuje, a nam chodzi po głowie jakaś lekka komedia. Przeglądanie oferty serwisów streamingowych może doprowadzić do bólu głowy (szczególnie przy nieodpowiednim nawodnieniu – dbajcie o to!) i zniechęcenia. Co więc możemy zrobić? Najlepiej włączyć konkretny kanał w Polsat Box Go i zaufać temu, co dla nas przygotowano. I już nie trzeba się obawiać, że po interesującym nas programie nagle pojawi się coś w kompletnie innym klimacie.

fot. Polsat Box Go

Jak to działa w praktyce?

Oferta jest zaprezentowana w bardzo przystępny i przejrzysty sposób. Po przesunięciu paska nieznacznie w dół na stronie głównej Polsat Box Go od razu w oczy rzuca się żółty pasek z kanałami internetowymi. Przesunięcie w lewo lub prawo odsłania kolejne opcje i pozwala na przejrzenie całej oferty. W ten sposób trafiamy na przykład na Zbrodnie, czyli kanał tematyczny. W chwili pisania tego tekstu trwała emisja 84. odcinka serialu Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny. Te epizody można obejrzeć też za pośrednictwem specjalnego kanału, o którym wspomniałem powyżej. Inna opcja, czyli Wielka Rozrywka, oferowała zupełnie coś innego – 16. edycję popularnego programu Twoja twarz brzmi znajomo.

Rozstrzał tematyczny poszczególnych kanałów pokazuje, że każdy znajdzie tu coś dla siebie – zarówno osoby chcące się pośmiać, jak i te, które lubią rozwiązywać zagadki. Dzięki temu można też nadrobić najpopularniejsze polskie programy rozrywkowe.

fot. Polsat Box Go

Lubię, gdy w trakcie wykonywania domowych czynności w tle leci jakiś program telewizyjny. Jestem więc bardzo zadowolony z propozycji nowych kanałów, ponieważ nie muszę ciągle śledzić tego, co znalazło się w ramówce. Nie muszę zastanawiać się nad tym, co za moment obejrzeć, ani przejmować się tym, że z lekkiej komedii dla całej rodziny program przeskoczy na horror dla dorosłych. To bardzo proste, intuicyjne i przejrzyste rozwiązanie, które zwiększa mój komfort. W dobie niezliczonych produkcji streamingowych to świetna i wygodna propozycja dla wszystkich fanów telewizji.

Należy docenić inne zalety Polsat Box Go. Wakacje to również podróże – samochodowe, kolejowe, samolotowe. Nawet najdłuższe trasy szybko mijają, gdy możemy czymś zająć głowę. W takich warunkach sprawdzą się kanały internetowe, które pozwalają na obejrzenie dokładnie tego, na co ma się ochotę.

Polsat Box Go cały czas poszerza listę kanałów, jakie udostępnia - można je oglądać online i na wielu urządzeniach. Niedawno do serwisu dołączyło też 18 ogólnotematycznych stacji Telewizji Polskiej – TVP1, TVP2 i 16 kanałów regionalnych TVP3 – oraz kanał TVN w jakości HD. W serwisie jest dostępnych obecnie już ponad 170 kanałów telewizyjnych.