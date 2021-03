Program TV na weekend 12-14.03: Mad Max: Na drodze gniewu, Mechaniczna pomarańcza

fot. Warner Bros.

Seriale:

PIĄTEK:

Gwiazda szeryfa – sez. 3, odc. 1

20:10

HBO

W trzecim sezonie Gwiazdy szeryfa akcja przenosi się z malowniczej Kanady do Liverpoolu, gdzie rodzina Worthów postanowiła zemścić się za śmierć Peteya i zabić każdego z listy, kto mógł znać ich złe postępki lub czyhać na ich życie.

Zobacz także:

Uprowadzona – sez. 2, odc. 7 – 20:10 (Metro TV)

Pisarze. Serial na krótko – sez. 2, odc. 3 - 20:45 (CANAL+ Premium)

Ognista miłość – sez. 1, odc. 5 – 6 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Barry – sez. 1, odc. 7 - 21:30 (HBO3)

Cudotwórcy – sez. 1, odc. 5 - 22:00 (HBO3)

Gomorra – sez. 4, odc. 2 – 23:20 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Hiszpańska księżniczka – sez. 2, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Drugi sezon opowiada o dalszych losach Katarzyny, która została królową i prowadzi szczęśliwe życie u boku Henryka. Jednak parę królewską spotyka nieszczęście. W rezultacie w Henryku narasta nieufność, która prowadzi małżeństwo na krawędź rozpadu.

Zobacz więcej:

Magicy – sez. 5, odc. 5 - 20:00 (HBO3)

Six – sez. 1, odc. 8 - 20:00 (Cinemax)

Duncanville – sez. 1, odc. 11 – 12 - 20:00 (FOX Comedy)

Kowalscy kontra Kowalscy – sez. 1, odc. 3 – 4 - 20:05 (Polsat)

Piękni i bezrobotni – sez. 1, odc. 3 – 4 - 21:05 (Polsat)

NIEDZIELA:

Wampiry: Dziedzictwo – sez. 3, odc. 1

21:00

HBO3

Legacies to serial o wampirach ze szkoły The Salvatore School for the Young and Gifted. Główną bohaterką jest Hope Mikaelson, siedemnastoletnia córka Klausa Mikaelsona. Dziewczyna uczęszcza do szkoły wraz z bliźniaczkami Lizzie i Josie Saltzman, córkami Alarica Saltzmana oraz wieloma innymi niezwykłymi uczniami. Młodzi ludzie są uczeni tego, by byli jak najlepszymi, mimo ich mrocznych instynktów. Czy te młode czarownice, wampiry i wilkołaki zostaną superbohaterami, czy złoczyńcami?

Zobacz także:

Purpurowe rzeki - sez. 2, odc. 2 – 20:10 (ale kino+)

Cormoran Strike: Zabójcza biel – odc. 2 - 20:10 (HBO)

Panna Scarlet i komisarz – sez. 1, odc. 5 – 20:25 (Epic Drama)

Singapurskie kleszcze – sez. 1, odc. 2 - 21:30 (Epic Drama)

The Walking Dead – sez. 10, odc. 19 – 3:30 (poniedziałek) FOX