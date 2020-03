Przegląd VOD. Filmy i seriale z pozytywnym przesłaniem

Szukacie niegłupiej rozrywki, która rozjaśni Wam dzień? Chcielibyście obejrzeć coś z przesłaniem dającym nadzieję, że będzie lepiej? Obecne na naszym rynku platformy VOD mają w swojej ofercie wiele pozytywnych produkcji. Tego typu filmy i seriale są doskonałym remedium na bolączki dnia dzisiejszego. „Po burzy zawsze wychodzi słońce” – ta wyświechtana maksyma, rodem z zeszytu mądrości Paulo Coelho, ma w sobie siłę i prawdę. Przesłanie poniższych produkcji doskonale koresponduje z tymi słowami. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszej strefy VOD.

W świecie pełnym nietolerancji i nienawiści dwóch różniących się od siebie wszystkim gości nawiązuje przyjaźń, umiejącą góry przenosić. Tony Lip to włoski osiłek o wielkim sercu i pojemnym żołądku, który najpierw powie, a potem pomyśli. Don Shirley jest wrażliwym i delikatnym czarnoskórym artystą. Ten pierwszy zostaje kierowcą drugiego, podczas trasy koncertowej na południu Stanów Zjednoczonych. Tak rozpoczyna się wielka przygoda i jeszcze większa przyjaźń.

fot. materiał prasowe

Animacja studia Ghibli dla młodszych i starszych widzów. Dwie siostry wraz z zapracowanym ojcem przeprowadzają się na wieś. Odkrywają tam świat pełen magii, który pomaga im poradzić sobie z nieobecnością ciężko chorej matki.

Źródło: materiały prasowe

Serial o nastolatku, który mimo choroby autystycznej zdobywa kolejne szczyty. Sam i jego rodzina zmagają się z problemami dnia codziennego. Są silną i zgraną familią, jednak los co rusz rzuca im kłody pod nogi. Serial w pogodny i zabawny sposób mówi o tak ciężkich tematach, jak choroba autystyczna, zdrada małżeńska czy problemy z aklimatyzacją młodych ludzi w nowym otoczeniu.

fot. Netflix

Kolejna wielka rodzina i kolejna wspaniała opowieść. Tacy jesteśmy to epicka, długa i wielowątkowa historia familii, która miotana wichrami wydarzeń doświadcza zarówno wielu dobrych, jak i złych rzeczy. W przeciągu długich czterech sezonów poznajemy życie Pearsonów od podszewki. Nie ma tutaj scen akcji, walki na śmierć i życie czy zaskakujących zwrotów wydarzeń. To rozbudowana, obyczajowa i chwytająca za serce opowieść, która wciąż się rozwija.

fot: Ron Batzdorff/NBC

Jack budzi się w świecie, w którym zespół The Beatles nigdy nie istniał. Jako wielki fan Lennona i spółki oraz niespełniony muzyk szybko wdrapuje się na szczyt, grając ich utwory. Podczas swojej podróży zapomina jednak o jednym: All you need is love – śpiewali przecież jego idole. Czy Jack porzuci aspiracje i ambicje, żeby poświęcić życie tej, którą kocha?

fot. materiały promocyjne