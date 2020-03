Filmy z teściami w roli głównej, czyli kiedy żarty o rodzicach żony nie wystarczą

Życie to niezła komedia i filmowi twórcy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Kiedy żarty o teściowej przestały być wystarczające, postanowiono przenieść ten motyw na ekrany kin. Temat relacji zięć/synowa — teściowie wywołuje w kinie od lat karuzelę śmiechu... albo zażenowanie.

Oto kilka z bardziej znanych przypadków. Nie zabraknie też klasyki i produkcji o poważniejszym tonie.

‌Meet the Fockers to kontynuacja komedii Poznaj mojego tatę, w której pielęgniarz Greg Focker (Ben Stiller) musiał stanąć oko w oko z despotycznym ojcem (Robert De Niro) swej narzeczonej, aby prosić o jej rękę. Misja zakończyła się szczęśliwie. Greg po wielu przejściach został zaakceptowany, ale okazało się, że to nie koniec. Teraz to on musi przedstawić ukochanej swoją familię. Poziom żartu obu produkcji jest oczywiście sprawą dyskusyjną, ale na pewno cała seria cieszyła się ogromną popularnością. Razem zarobiły na całym świecie grubo ponad 800 milionów dolarów, więc postanowiono pokusić się o jeszcze jedną część. Szkoda tylko, że pomimo przyrostu siwych włosów oraz kolejnych zmarszczek pod oczami Stiller i De Niro nie stali się wcale zabawniejsi.

W Sposobie na teściową znalazły się chyba wszystkie stare jak świat dowcipy na temat teściowych, żartowanie ze stereotypu zazdrosnych o uczucia synków mamusiek i przekonanie o ich nadopiekuńczości. Rolą w Sposób na teściową Jane Fonda po kilkunastoletniej przerwie powróciła do zawodu. Ci którzy z łezką w oku wspominają wspaniałe kreacje aktorki w filmach, takich jak Barbarella, Czyż nie dobija się koni, Chiński syndrom, Nazajutrz, Powrót do domu, mogą zadać sobie pytanie, co takiego jedna z największych gwiazd dostrzegła w scenariuszu Anyi Kochoff, że zgodziła się przyjąć rolę. Nie ma jednak takiego scenariusza, który przeszkodziłby wspaniałej aktorce błyszczeć na ekranie.

Moja piękna teściowa (1999)

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nikt nie słyszał o tej francuskiej komedii. Nic dziwnego, bo humor na przyzwoitym poziomie występuje tutaj bardzo rzadko, a sama tematyka jest raczej problematyczna. Główny bohater, Antoine, w dniu swojego ślubu poznaje teściową i... zakochuje się w niej. On również nie jest jej obojętny. Kobieta stara się jednak odrzucić od siebie uczucie do mężczyzny i nie skrzywdzić ponownie swojej córki. Teściowa i zięć? To naprawdę może się nie udać.

Rebecca Wagner (Carla Gugino) postanawia wyjechać z rodzinnej farmy na studia do Los Angeles. Zagubiona w wielkim mieście dziewczyna tęskni za domem. W końcu postanawia porzucić studia i wrócić do domu. Wtedy na jej drodze staje zwariowany wieczny student, Crawl (Pauly Shore), który sprawia, że nieśmiała Rebecca przechodzi całkowitą metamorfozę. Kiedy nadchodzące Święto Dziękczynienia Crawl ma spędzić sam w akademiku, dziewczyna postanawia zaprosić go do swojego rodzinnego domu. Jednak nie robi tego całkowicie bezinteresownie, Crawl ma bowiem udawać przed jej rodziną nowego narzeczonego. Bezpośredni, otwarty chłopak wywołuje spore zamieszanie w uporządkowanym życiu statecznego farmera, Waltera (Lane Smith), i jego bliskich. Mała wojenka z teściem i masa dobrego humoru.

W tamtym okresie rozpoczęła się moda na remaki, a producenci cały czas poszukiwali filmów, które można by nakręcić jeszcze raz. Ich wybór padł m.in. na całkiem udaną komedię Arthura Hillera Teściowie z 1979 r., w której główne role zagrali Peter Falk i Alan Arkin.

Steve Tobias jest jednym z najlepszych agentów w CIA, dla którego nie ma zadań niemożliwych. Jest również ojcem Marka, dorosłego już mężczyzny, który za kilka dni zamierza pożegnać się z kawalerskim stanem. Jego zupełnym przeciwieństwem jest spokojny i bojaźliwy Jerry Peyser – pediatra i ojciec panny młodej – który od początku nie przepada za Stevem. Niestety w wyniku nieoczekiwanego zbiegu okoliczności przyszli teściowie będą musieli połączyć swoje siły i stawić czoła agentom FBI i handlarzom broni, którzy nie tylko chcą ich zabić/aresztować (niepotrzebne skreślić), ale co gorsza zrujnować zaplanowane wesele.