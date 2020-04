Podobnie jak w przypadku filmów, lista seriali, które nigdy się nie nudzą, jest kwestią indywidualną. Jednak w tym zestawieniu znajdziecie propozycje tytułów, które pokochała rzesza widzów i do których najchętniej się wraca. Wśród nich znalazły się zarówno starsze, jak i nowsze produkcje i nie są to tylko seriale komediowe czy proceduralne (case of the week). Wybrane tytuły często przynależą do quality TV, lecz wyznacznikiem tego, które seriale możemy oglądać bez końca, jest oczywiście także liczba powstałych sezonów. Sprawdźcie więc, które produkcje nigdy się nie nudzą.

Seriale, które nigdy się nie nudzą

Miasteczko Twin Peaks (1990-1991)

David Lynch ma teorię, że jeśli zobaczy się swoje inicjały na tablicach rejestracyjnych jakiegoś samochodu, to jest to dobry znak. Kiedy więc spotkało go to, gdy wraz z Markiem Frostem jechał do ABC, by przedstawić projekt Miasteczka Twin Peaks, wiedział, że wszystko musi się udać. I oczywiście się nie pomylił, bo Twin Peaks to serial przełomowy, który dodatkowo przyniósł reżyserowi dużą popularność. Grany przez Kyle’a MacLachlana agent Cooper zyskuje sympatię widzów swą nietuzinkowością i niecodziennymi metodami pracy, a na stworzenie tej postaci wpływ miało także spotkanie Lyncha z … Dalajlamą. W serialu dostajemy to, czego po Lynchu się spodziewamy, czyli trochę groteski, dziwności i surrealizmu, sięgania do podświadomości i snu. Lecz kiedy myślimy o Twin Peaks, to przed oczami od razu jawią nam się „cholernie dobra kawa” i wiśniowe ciastka agenta Coopera.

fot. Showtime

Przyjaciele (1994-2004)

Stworzeni przez Martę Kauffman i Davida Crane’a Przyjaciele są już dzisiaj serialem kultowym. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey i Chandler to paczka najlepszych znajomych mieszkających w Nowym Jorku, na Manhattanie. Widzom dane jest śledzić codzienne życie sześciorga przyjaciół, ich uczuciowych podbojów oraz miłości Rossa i Rachel. To serial, który przyniósł sławę Jennifer Aniston, a w serialu gościnnie występowały też takie gwiazdy, jak Brad Pitt, Gary Oldman, Helen Hunt, George Clooney, Alec Baldwin czy Danny DeVito. Sitcom zyskał niesłychaną sympatię widzów, którzy nie tylko przez dziesięć lat śledzili perypetie bohaterów, ale też raz po raz powracają do swoich ukochanych postaci. Dowodem uznania są nagrody, które serial zgarnął, m.in. sześć nagród Emmy i Złoty Glob.

fot. NBC

Miasteczko South Park (1997-)

Niesamowite przygody czwórki bohaterów, mieszkających w tytułowym miasteczku South Park w Kolorado. Ten animowany serial dla dorosłych nie stroni od ukazywania przemocy wobec dzieci i osób starszych, wulgaryzmów i nawiązań do seksu, prezentuje także czarny humor. W Miasteczku South Park poruszane są kontrowersyjne tematy, także religijne, a dla twórców nie ma świętości. Przez to niektórzy, którym nie odpowiada ta konwencja, uznają serial za obrazoburczy - wystarczy wspomnieć o kontrowersjach powstałych po tym, jak w Miasteczku South Park przedstawiono Buddę wciągającego kokainę. Serial często wyśmiewa celebrytów, a znane z popkultury postaci pojawiają się w odcinkach – zobaczyć mogliśmy już chociażby Michaela Jacksona czy Justina Biebera. Twórcy serialu, Trey Parker oraz Matt Stone, są niezaprzeczalnie doskonałymi obserwatorami amerykańskiej rzeczywistości, potrafią celnie ją uchwycić i przedstawić w satyryczny sposób. Odcinki są często komentarzem do aktualnych wydarzeń i chyba właśnie to, w połączeniu z morałem, który oferują na końcu odcinki, stanowi o sukcesie tej produkcji. Miasteczko South Park jest bowiem rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę sezonów w tym zestawieniu.

fot. materiały prasowe

Seks w wielkim mieście (1998-2004)

Adaptacja powieści Candace Bushnell, opartej na własnych doświadczeniach autorki. Narratorką i główną postacią serialu jest Carrie Bradshaw, mieszkająca na Manhattanie dziennikarka i miłośniczka mody. Grana przez Sarah Jessicę Parker bohaterka pisuje dla gazety New York Star do kolumny zatytułowanej nie inaczej niż „Seks w wielkim mieście” właśnie. Serial skupia się na losach Carrie i jej żyjących w Nowym Jorku przyjaciółek (Samanthy, Mirandy i Charlotte), ze szczególnym uwzględnieniem ich romansów, sercowych rozterek oraz erotycznych doświadczeń, o których opowieściami bohaterki dzielą się ze sobą. Dalsze losy przyjaciółek mieliśmy okazję oglądać w dwóch filmach fabularnych z 2008 i 2010 roku.

fot. materiały prasowe

Rodzina Soprano (1999-2007)

Twórcą rozgrywającego się w New Jersey serialu opowiadającego o rodzinie mafijnej jest David Chase, a produkcja opowiada o amerykańsko-włoskiej rodzinie mafijnej. Już na samym początku pierwszego sezonu, kiedy dzięki wizycie głównego bohatera, Tony’ego Soprano, u psychiatry zbliżamy się do postaci, odnaleźć możemy to, co i później będzie charakterystyczne dla całego serialu. A mianowicie chodzi o powracające motywy niosących znaczenie snów oraz symboli, chociażby zwierzęcych. Zaangażowanie bohatera w sprawy kaczek pozwala mu bowiem zrozumieć samego siebie i swoje lęki, a symbolika snów Tony’ego Soprano mówi wiele o jego stanie emocjonalnym. Widzowie oraz krytycy docenili przezabawny serial, w którym poznajemy zarówno środowisko mafijne, jak i sytuację rodzinną Soprano, czego dowodem są oczywiście liczne nagrody. Dodatkową frajdę dla odbiorców stanowią liczne nawiązania intertekstualne, chociażby do Chłopców z ferajny czy Ojca chrzestnego. Kultowy serial doczekał się sześciu sezonów.

Fot. HBO