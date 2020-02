VOD na luty 2020 – jakie filmy warto obejrzeć?

Niestety, nie mamy dobrych wiadomości dla miłośników filmów. W lutym dostępne w naszym kraju platformy VOD nie udostępnią swoim abonentom wielu gorących hitów. Nie oznacza to oczywiście, że nic ciekawego w tym miesiącu nie zobaczymy. W ofercie streamingowych platform pojawią się (albo już pojawiły się) tytuły, które jeszcze niedawno były wyświetlane w kinach. Poniżej prezentujemy listę najciekawszych obrazów, które w lutym będzie można zobaczyć na VOD. To oczywiście jedynie część nowości filmowych, które sukcesywnie zasilają biblioteki Netflixa, HBO GO i pozostałych platform. Więcej informacji znajdziecie w naszej strefie VOD.

Dziewiąty film Quentina Tarantino to wielki hołd dla Fabryki Marzeń. Obraz prezentuje pewną epokę w sposób charakterystyczny dla kina twórcy Pulp Fiction. To również wielki aktorski festiwal, na którym pierwsze skrzypce grają Leonardo DiCaprio i Brad Pitt. Film ma wielkie oscarowe aspiracje. Warto sobie odświeżyć ten wspaniały obraz przed zbliżającą się galą rozdania najważniejszych nagród filmowych. Pewnego razu...w Hollywood jest już dostępne w player.pl.

Do organizacji Men in Black dołącza agentka M. Trafia ona pod skrzydła bohaterskiego agenta H i od razu zostaje wrzucona w sam środek intergalaktycznego bałaganu. W stolicy Wielkiej Brytanii dochodzi do zabójstwa obcego arystokraty. Duet agentów musi rozwiązać tę sprawę. Trop prowadzi do ukrytej gdzieś na Ziemi broni masowej zagłady, która jest w stanie wywołać ogromne zniszczenia. Ich zadanie mocno się komplikuje, gdy okazuje się, że w szeregach MiB znajduje się szpieg. Film będzie dostępny na HBO GO od 23 lutego.

Netflix regularnie rozszerza swoją bibliotekę o polskie produkcji. Już 15 lutego na platformie zadebiutuje zeszłoroczny historyczny hit z Borysem Szycem w roli głównej. Film przedstawia losy Józefa Piłsudskiego na drodze do niepodległości Polski. Pokazuje jego młodzieńcze lata, gdy wielki wódz często działał w sposób gwałtowny i rewolucyjny. Nie jest to jednak laurka dla przywódcy, a brutalny obraz człowieka zmuszonego do walki na śmierć i życie.

Jeden z najbardziej intymnych obrazów Pedro Almodovara. Film przedstawia zmagania z życiem dojrzałego artysty. Niezwykle wrażliwy reżyser, ciepiący na wiele fizycznych dolegliwości wpada w nałóg narkotykowy. Tęskniący za utraconą miłością, wspomina czasy młodzieńcze, kiedy to rodziły się w nim fascynacje, które ukierunkowały jego życie. Wspaniała rola Antonio Banderasa. Aktor za swój występ zdobył nagrodę w Cannes i został nominowany do Oscara. Film można już obejrzeć w player.pl.