Weekend w telewizji: 06-08.12.2019

Seriale:

PIĄTEK:

Wataha – sez. 3, odc. 1

20:10

HBO

Jest to obyczajowo-sensacyjne opowieść o strażnikach granicznych z Bieszczad, miejsca tak magicznego, jak i niebezpiecznego, pełnego sprzeczności i wieloznaczności. Granica, którą strzeże tytułowa Wataha to nie tylko oddzielający dwa kraje pas ziemi. To także granica ludzkich ograniczeń - fizycznych i mentalnych, ale i moralnych wyborów i rozterek.

The Affair – sez. 5, odc. 11 - 21:10 (HBO)

Pokój 104 – sez. 3, odc. 10 - 21:30 (HBO3)

Gra pozorów – sez.1, odc. 1 – 2 – 22:00 (CANAL+ Seriale)

SOBOTA:

Mr. Robot – sez. 4, odc. 3 – 4

22:00

CANAL+ Seriale

Serial Mr. Robot opowiada o tajemniczym anarchiście, który rekrutuje aspołecznego speca od cyberbezpieczeństwa i chce z jego pomocą odmienić znany nam świat.

Dorwać małego – sez.2, odc. 3 - 20:00 (Cinemax)

Sukcesja – sez. 2, odc. 1 – 10 – 20:00 (HBO3)

Idealne życie – sez. 1, odc. 1 – 2 – 21:00 (CANAL+ Seriale)

Narcos – sez.1, odc. 5 – 6 - 22:10 (Stopklatka TV)

NIEDZIELA:

Dlaczego kobiety zabijają – sez.1, odc. 1 – 2

20:00

CANAL+

Why Women Kill opowiada o trzech kobietach żyjących w trzech różnych dekadach. Jedna jest żoną z lat 60, druga jest lwicą salonową z lat 80, a trzecia to prawniczka z 2019 roku. Każda z nich radzi sobie z niewiernością w małżeństwie.

Alex. Brudny glina – sez.1, odc. 5 – 6 - 20:10 (ale kino+)

Chicago P.D. – sez.1, odc. 9 – 10 - 21:00 (13 Ulica)

Żmijowisko – sez.1, odc. 6 - 21:30 (CANAL+)

Mr. Robot – sez. 4, odc. 5 – 6 - 22:00 (CANAL+ Seriale)

Watchmen – sez.1, odc. 8 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)