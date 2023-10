Jak słynni popkulturowi złoczyńcy stali się źli? Patologiczni rodzice, znęcanie się w szkole i…internet

Warner/Amazon/Marvel

Kwestia poruszona we wstępie jest wręcz filozoficzna. Co sprawa, że człowiek staje się zły? Oczywiście, w naszej rzeczywistości nie ma jasnego podziału na dobro i zło, a biel i czerń posiadają wiele odcieni. W popkulturze życie wygląda jednak dużo prościej. Łatwiej ocenić kogoś w zerojedynkowej skali, bo postacie pisane są w taki sposób, żeby wykreować, uwielbiany przez odbiorców, konflikt dobra ze złem. Przyzwyczailiśmy się do takiej konwencji i przyjmujemy ją świadomie, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Powyższe nie oznacza jednak, że twórcy traktują swoich złoczyńców po macoszemu i skąpią im psychologiczno-charakterologicznej podbudowy. Dobrze napisany czarny charakter zawsze ma jakąś genezę, która w mniej, lub bardziej racjonalny sposób tłumaczy jego zachowanie.

W poniższym zestawieniu wyszczególniliśmy interesujących popkulturowych "złoli" i naświetliliśmy przyczynę ich przemiany. Zapraszamy do zapoznania się z listą, ale bądźcie gotowi na traumy, nieszczęścia, odrzucenia i olbrzymie krzywdy. Większość z czarnych charakterów ma bowiem za sobą dramatyczne przeżycie z przeszłości. Są jednak i tacy, którzy już jako dzieci mieli czarne serca. W popkulturze takie rzeczy się zdarzają. W naszej rzeczywistości nikt jednak nie rodzi się winny, prawda?

Jak słynni popkulturowi złoczyńcy stali się źli?

Scarlet Witch (MCU) – Najpierw Pietro, później Vision, a następnie Billy i Tommy. Wanda straciła wszystkich i posunęła się naprawdę daleko, żeby ich odzyskać.

