1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

fot. YouTube/ Netflix Polska/ fot. screen z Google Maps

Reklama

Serial 1670 jest satyryczną komedią opowiadającą o losach Jana Pawła Adamczewskiego (Bartłomiej Topa). W środę 17 września 2025 roku swojej premiery na Netflixie doczekał się 2. sezon jego zabawnych perypetii. Jan Paweł powrócił, aby zorganizować w Adamczy­sze​​ Dożynki Królewskie w czasie, kiedy pozostali członkowie rodu mierzą się z własnymi wyzwaniami. ​Akcja serialu po raz kolejny rozgrywa się na wsi Adamczycha. Wiedzieliście, że taka wieś istnieje naprawdę?

1670 - wieś Adamczycha naprawdę znajduje się w Polsce. Gdzie dokładnie?

Serial 1670 trafił do filmowej biblioteki Netflixa w grudniu 2023 roku. Wielu fanów serialu zapewne do dziś nie wie, że serialowa wieś Adamczycha istnieje naprawdę i znajduje się niedaleko Ostrołęki, w gminie Baranowo. Jest ona bardzo mała i według najnowszych danych mieszka w niej tylko 49 osób. Twórcy 1670 mimo to zdecydowali się w pewien sposób wyróżnić to miejsce. Współreżyser serialu, Kordian Kądziela w wywiadzie dla portalu Historia.org.pl zdradził, co było tego powodem:

Z tego co mówił Kuba [scenarzysta - Jakub Rużyłło], to po prostu podobała mu się nazwa. Jeździł palcem po mapie i ta nazwa wpadła mu w oko. Nie ma żadnego ukrytego znaczenia ani tajemnicy związanej z tym wyborem.

Drugi reżyser serialu, Maciej Buchwald, dodał:

Myślę, że mieszkańcy tej wsi mogą mieć swoje 5 minut.

Jak podaje portal eOstrołęka, niektórzy mieszkańcy nie są nawet świadomi wielkiej sławy, jaka spadła na wieś. Jednego z nich zainteresowani uświadomili o sukcesie serialu 1670 na Netflixie i zwiększającej się popularności tego miejsca, co wyraźnie go nie zaciekawiło. Warto wspomnieć, że zdjęcia do serialu 1670 były realizowane głównie w skansenie w Kolbuszowej, a nie w zdobywającej na popularności wsi Adamczycha. Kądziela wyznał w wywiadzie, że to właśnie skansen był ich istną "bazą".

Adamczycha - lokalizacja wsi