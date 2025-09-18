placeholder
1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

Hitowy serial Netflixa kojarzy się widzom przede wszystkim ze wsi Adamczycha. To właśnie tam rozgrywa się jego akcja. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że wieś Adamczycha jest prawdziwym miejscem. Gdzie się znajduje i dlaczego twórcy serialu wybrali akurat to miejsce?
Abi Kruszyk
Abi Kruszyk
1670 
netflix
fot. YouTube/ Netflix Polska/ fot. screen z Google Maps
Serial 1670 jest satyryczną komedią opowiadającą o losach Jana Pawła Adamczewskiego (Bartłomiej Topa). W środę 17 września 2025 roku swojej premiery na Netflixie doczekał się 2. sezon jego zabawnych perypetii. Jan Paweł powrócił, aby zorganizować w Adamczy­sze​​ Dożynki Królewskie w czasie, kiedy pozostali członkowie rodu mierzą się z własnymi wyzwaniami. ​Akcja serialu po raz kolejny rozgrywa się na wsi Adamczycha. Wiedzieliście, że taka wieś istnieje naprawdę?

1670 - wieś Adamczycha naprawdę znajduje się w Polsce. Gdzie dokładnie?

Serial 1670 trafił do filmowej biblioteki Netflixa w grudniu 2023 roku. Wielu fanów serialu zapewne do dziś nie wie, że serialowa wieś Adamczycha istnieje naprawdę i znajduje się niedaleko Ostrołęki, w gminie Baranowo. Jest ona bardzo mała i według najnowszych danych mieszka w niej tylko 49 osób. Twórcy 1670 mimo to zdecydowali się w pewien sposób wyróżnić to miejsce. Współreżyser serialu, Kordian Kądziela w wywiadzie dla portalu Historia.org.pl zdradził, co było tego powodem:

Z tego co mówił Kuba [scenarzysta - Jakub Rużyłło], to po prostu podobała mu się nazwa. Jeździł palcem po mapie i ta nazwa wpadła mu w oko. Nie ma żadnego ukrytego znaczenia ani tajemnicy związanej z tym wyborem.

Drugi reżyser serialu, Maciej Buchwald, dodał:

Myślę, że mieszkańcy tej wsi mogą mieć swoje 5 minut.

Jak podaje portal eOstrołęka, niektórzy mieszkańcy nie są nawet świadomi wielkiej sławy, jaka spadła na wieś. Jednego z nich zainteresowani uświadomili o sukcesie serialu 1670 na Netflixie i zwiększającej się popularności tego miejsca, co wyraźnie go nie zaciekawiło. Warto wspomnieć, że zdjęcia do serialu 1670 były realizowane głównie w skansenie w Kolbuszowej, a nie w zdobywającej na popularności wsi Adamczycha. Kądziela wyznał w wywiadzie, że to właśnie skansen był ich istną "bazą".

Adamczycha - lokalizacja wsi

arrow-left fot. screen z Google Maps arrow-right

Zobacz także:

1670
-

1670: sezon 2 - recenzja

Zdjęcie z 2. sezonu serialu 1670
-

1670: kto dołączył do obsady 2. sezonu?

 

Źródło: historia.org.pl / eOstrołęka.pl

Abi Kruszyk
Abi Kruszyk
Tagi:  1670 
netflix
