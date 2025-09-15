placeholder
Artur Szpilka doczeka się dokumentu o sobie. Jest data premiery

Pełnometrażowy dokument Szpilka przybliża życie i karierę jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich bokserów, Artura Szpilki. Film pokazuje nie tylko jego sportowe osiągnięcia, ale także życie prywatne, emocje i codzienne wyzwania. Jesienią 2025 roku produkcja trafi do kin w całym kraju.
Zuzanna Bogucka
Artur Szpilka
Artur Szpilka fot. materiały.prasowe Next Film / Instagram @artur_szpilka
Historia życia i kariery Artura Szpilki wkrótce trafi na wielki ekran w pełnometrażowym filmie dokumentalnym Szpilka. Produkcja zabierze widzów w podróż przez sportowe sukcesy boksera w ringu zawodowym, a także przybliży jego najnowsze wyzwania w świecie MMA. Reżyserem filmu jest Filip Dzierżawski, a premiera dokumentu zaplanowana jest na jesień 2025 roku.

Co wiadomo o filmie Szpilka? 

Artur Szpilka, jeden z czołowych polskich bokserów, stanie się bohaterem nowego dokumentu filmowego Szpilka. Produkcja nie skupi się wyłącznie na karierze sportowej Szpilki, lecz przybliży także jego życie prywatne, emocje i zmagania poza ringiem. Twórcy dokumentu podkreślają, że jest to opowieść o determinacji, cenie, jaką płaci się za marzenia, a także o redefiniowaniu męskości i nauce wygrywania w codziennym życiu. Jak już wiadomo, dokument powstanie w oparciu o wielogodzinne rozmowy z bohaterem, obserwacje, niepublikowane materiały archiwalne oraz nagrania z najważniejszych momentów jego kariery. Premiera filmu w kinach w całej Polsce zaplanowana jest na 24 października 2025 roku.

Artur Szpilka tak mówi o dokumencie:

To nie jest tylko dokument o sportowcu. To opowieść o człowieku i o emocjach, które nie kończą się w ringu. O walce, którą każdy z nas toczy…tej z przeciwnikiem i tej, która dzieje się głęboko w środku. O sile, o upadkach i o tym, jak trudno jest wstać, kiedy życie liczy cię mocniej niż ktokolwiek inny.

Historia Artura Szpilki

Artur Szpilka łączy sportowy charakter z wrażliwością, stale konfrontując się z własną przeszłością. W wieku 19 lat po raz pierwszy sięgnął po tytuł amatorskiego mistrza Polski wagi ciężkiej, był też m.in. wicemistrzem Europy kadetów. Po nieudanej próbie kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Pekinie przeszedł na zawodowstwo, a jego karierę czasowo przerwało osadzenie w zakładzie karnym. Po opuszczeniu więzienia Szpilka powrócił do sportu, szybko piął się po szczeblach wagi ciężkiej, wkrótce trafiając do jednej z najbardziej prestiżowych organizacji boksu zawodowego na świecie – WBC. Najważniejszymi momentami tej części jego kariery były walka w 2014 roku z Bryantem Jenningsem oraz starcie o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej w 2016 roku z Deontayem Wilderem. Później Szpilka skoncentrował się na mieszanych sztukach walki.

Źródło: Instagram @artur_szpilka

Zuzanna Bogucka
Artur Szpilka
