Brad Pitt znów pozwał Angelinę Jolie. Chce 35 milionów dolarów

fot. IMDb

Reklama

Spór między Bradem Pittem a Angeliną Jolie wciąż trwa, a zakończenia ich konfliktu na horyzoncie nie widać. Byli małżonkowie od lat rywalizują o francuską winiarnię, a najnowsze dokumenty sądowe ujawniają kolejne szczegóły tej batalii. Jak się okazuje, aktor pozwał Jolie na kwotę 35 milionów dolarów, co tylko podsyca spekulacje o napiętej sytuacji między byłymi małżonkami. Jeszcze niedawno aktorka przyznała, że nie stać jej na zakup nowego domu, a najnowsze doniesienia budzą pytania, czy Pitt rzeczywiście dąży do całkowitego wykończenia byłej żony finansowo.

Zobacz także:

Brad Pitt i Angelina Jolie wciąż spierają się o winiarnię

Minęło już ponad dziewięć lat od momentu, gdy Angelina Jolie i Brad Pitt zakończyli swój związek, jednak napięcia między byłymi małżonkami wciąż nie słabną. Ich relacje pozostają naznaczone wzajemnymi oskarżeniami i pretensjami, które wciąż pojawiają się w przestrzeni publicznej. Na początku 2025 roku aktorka oskarżyła Pitta o wpływanie na jej karierę w Hollywood, twierdząc, że jego pozycja w branży przyczyniła się do zawodowych niepowodzeń. Jolie miała nawet rozważać całkowite opuszczenie Stanów Zjednoczonych i przeniesienie się na stałe za granicę.

Jednym z głównych punktów spornych pozostaje francuska winiarnia pary, Chateau Miraval. Konflikt zaostrzył się w 2021 roku, kiedy Angelina Jolie postanowiła sprzedać swoje udziały grupie Stoli, kontrolowanej przez rosyjskiego oligarchę Jurija Szeflera. Brad Pitt stanowczo sprzeciwił się tej decyzji, przypominając, że wcześniej oboje ustalili, iż sprzedaż winiarni wymaga zgody obu stron. W ramach trwającego procesu były małżonek domagał się również ujawnienia przez Jolie prywatnej korespondencji dotyczącej sprzedaży oraz rozważano podpisanie przez aktorkę umowy o poufności, która zabraniałaby jej publicznego komentowania sprawy przez cztery lata. Przedstawiciele aktora twierdzili, że jest to standardowa procedura w takich sytuacjach, podczas gdy Jolie utrzymywała, że chodzi o próbę ukrycia przez byłego męża jego rzekomego niewłaściwego zachowania wobec rodziny.

Najnowsze dokumenty sądowe ujawnione przez magazyn People rzucają nowe światło na sprawę. Wynika z nich, że 61-letni Brad Pitt złożył pozew przeciwko byłej żonie, domagając się 35 milionów dolarów odszkodowania. Prawnicy aktorki w październiku 2023 roku zostali powiadomieni, że aktor zamierza ubiegać się o rekompensatę za rzekome szkody wyrządzone działalności winiarni. W odpowiedzi przedstawiciele aktorki zażądali udokumentowania tych strat, a koszty dostarczenia niezbędnej dokumentacji spoczywają teraz na mężczyźnie. Kwota 35 milionów dolarów, czyli około 130 milionów złotych, budzi zdumienie nawet w środowisku hollywoodzkich procesów.

Przypomnijmy, że wcześniejsze materiały ujawniały również, że po rozstaniu z Bradem Jolie borykała się z problemami finansowymi. Aktorka nie dysponowała wystarczającymi środkami na zakup nowego domu dla siebie i dzieci, a sytuacja była na tyle trudna, że rozważała pożyczkę od byłego męża.