Ethan Hawke opowiedział, jak nowy wygląd zmienił jego relacje z otoczeniem

fot. IMDb

Reklama

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Hamptons 2025 w ramach serii Rozmowa z… Ethan Hawke podzielił się refleksjami na temat niezwykłej przemiany, jaką przeszedł dla swojej najnowszej roli w filmie Blue Moon. 54-letni aktor, który jest nominowany do Oscara, opowiedział o noszeniu brązowych soczewek kontaktowych oraz ogoleniu głowy, by w pełni oddać charakter swojej postaci - broadwayowskiego Lorenza Harta. Hawke przyznał, że ta zmiana wyglądu wpłynęła nie tylko na jego fizyczny wizerunek, ale także na sposób, w jaki był postrzegany i traktowany przez innych.

Zobacz także:

Ethan Hawke zmienił swój wygląd na potrzeby roli w Blue Moon

Film Blue Moon, wyreżyserowany przez Richarda Linklatera, to projekt, w którym obok Ethana Hawke’a występują również Margaret Qualley, Bobby’ego Canavale’a oraz Andrew Scotta. Opowieść skupia się na losach legendarnego autora tekstów Lorenca Harta, którego z niezwykłym zaangażowaniem portretuje Hawke. Główny bohater staje przed poważnymi wyzwaniami zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, podczas wieczoru premiery musicalu Oklahoma! - widowiska przygotowanego przez jego byłego partnera.

W ostatnim czasie Ethan Hawke podzielił się swoimi refleksjami na temat spektakularnej przemiany, jaką przeszedł podczas pracy nad filmem Blue Moon. Z lekkim uśmiechem zauważył, że w recenzjach często pojawiały się wzmianki o protetyce, łysych czapkach czy innych elementach charakteryzacji, które w rzeczywistości nie były używane. Zaznaczył jednak, że to nie te detale zrobiły na nim największe wrażenie, lecz zmiana koloru oczu uzyskana dzięki soczewkom kontaktowym, która, jak sam przyznał, w zupełnie nieoczekiwany sposób odmieniła jego twarz:

Ale odkryłem, że oczy miały największy wpływ. I zauważyłem to od razu z moimi kolegami z obsady.

Hawke dostrzegł, że ta metamorfoza miała spory wpływ na jego interakcje z innymi członkami obsady. Zmieniło się postrzeganie jego osoby na planie, a jego obecność nabrała nowego wymiaru. Choć przemiana obejmowała także inne elementy, takie jak wzrost, fryzura, sposób poruszania się czy ton głosu, to właśnie oczy wprowadziły najbardziej wyrazistą i dramatyczną zmianę, nadając jego postaci unikalny charakter. O swojej przemianie aktor wspomniał również w kontekście życia prywatnego:

Mojej żonie się to nie podobało. I mnie też nie przypadło do gustu.

Przypomnijmy, że Ethan Hawke jest od 2008 roku mężem Ryan Hawke, z którą ma dwie córki. Ponadto jest ojcem 27-letniej Mayi i 23-letniego Levona ze związku z byłą żoną, Umą Thurman.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Hamptons International Film Festival, Hawke został również zapytany, czy w natłoku obowiązków znajduje czas na odpoczynek. Spojrzał w stronę publiczności szukając żony, która stanowczo odpowiedziała „nie”. Z uśmiechem aktor dodał jeszcze, że kocha swoją pracę i czerpie z niej ogromną radość, dlatego trudno mu od niej odpocząć.

Blue Moon - zwiastun