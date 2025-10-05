Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Ethan Hawke opowiedział, jak nowy wygląd zmienił jego relacje z otoczeniem

Ethan Hawke wcielił się w postać Lorenca Harta w nowej produkcji Blue Moon. Na potrzeby roli aktor założył kolorowe soczewki kontaktowe i zmienił fryzurę, co okazało się mieć istotny wpływ nie tylko na jego wygląd, ale również na sposób, w jaki był odbierany przez osoby z jego najbliższego otoczenia.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Ethan Hawke 
Ethan Hawke fot. IMDb
Reklama

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Hamptons 2025 w ramach serii Rozmowa z… Ethan Hawke podzielił się refleksjami na temat niezwykłej przemiany, jaką przeszedł dla swojej najnowszej roli w filmie Blue Moon. 54-letni aktor, który jest nominowany do Oscara, opowiedział o noszeniu brązowych soczewek kontaktowych oraz ogoleniu głowy, by w pełni oddać charakter swojej postaci - broadwayowskiego Lorenza Harta. Hawke przyznał, że ta zmiana wyglądu wpłynęła nie tylko na jego fizyczny wizerunek, ale także na sposób, w jaki był postrzegany i traktowany przez innych.

Zobacz także:

Blue Moon
-

Blue Moon – recenzja [BERLINALE 2025]

the lowdown
-

Ethan Hawke zagra szalonego dziennikarza. Zobacz zwiastun The Lowdown

Ethan Hawke zmienił swój wygląd na potrzeby roli w Blue Moon

Film Blue Moon, wyreżyserowany przez Richarda Linklatera, to projekt, w którym obok Ethana Hawke’a występują również Margaret Qualley, Bobby’ego Canavale’a oraz Andrew Scotta. Opowieść skupia się na losach legendarnego autora tekstów Lorenca Harta, którego z niezwykłym zaangażowaniem portretuje Hawke. Główny bohater staje przed poważnymi wyzwaniami zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, podczas wieczoru premiery musicalu Oklahoma! - widowiska przygotowanego przez jego byłego partnera.

W ostatnim czasie Ethan Hawke podzielił się swoimi refleksjami na temat spektakularnej przemiany, jaką przeszedł podczas pracy nad filmem Blue Moon. Z lekkim uśmiechem zauważył, że w recenzjach często pojawiały się wzmianki o protetyce, łysych czapkach czy innych elementach charakteryzacji, które w rzeczywistości nie były używane. Zaznaczył jednak, że to nie te detale zrobiły na nim największe wrażenie, lecz zmiana koloru oczu uzyskana dzięki soczewkom kontaktowym, która, jak sam przyznał, w zupełnie nieoczekiwany sposób odmieniła jego twarz:

Ale odkryłem, że oczy miały największy wpływ. I zauważyłem to od razu z moimi kolegami z obsady.

Hawke dostrzegł, że ta metamorfoza miała spory wpływ na jego interakcje z innymi członkami obsady. Zmieniło się postrzeganie jego osoby na planie, a jego obecność nabrała nowego wymiaru. Choć przemiana obejmowała także inne elementy, takie jak wzrost, fryzura, sposób poruszania się czy ton głosu, to właśnie oczy wprowadziły najbardziej wyrazistą i dramatyczną zmianę, nadając jego postaci unikalny charakter. O swojej przemianie aktor wspomniał również w kontekście życia prywatnego:

Mojej żonie się to nie podobało. I mnie też nie przypadło do gustu.

Przypomnijmy, że Ethan Hawke jest od 2008 roku mężem Ryan Hawke, z którą ma dwie córki. Ponadto jest ojcem 27-letniej Mayi i 23-letniego Levona ze związku z byłą żoną, Umą Thurman.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Hamptons International Film Festival, Hawke został również zapytany, czy w natłoku obowiązków znajduje czas na odpoczynek. Spojrzał w stronę publiczności szukając żony, która stanowczo odpowiedziała „nie”. Z uśmiechem aktor dodał jeszcze, że kocha swoją pracę i czerpie z niej ogromną radość, dlatego trudno mu od niej odpocząć.

Blue Moon - zwiastun

Źródło: Rozmowa z...

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Ethan Hawke 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Nieczysta gra
-

Rosa Salazar szczerze o scenach kaskaderskich i czego nauczył ją Mark Wahlberg!

2 Affinity
-

Tak się kopie tyłki w kinie akcji klasy B. Klipy z filmu Marko Zarora

3 Tom Holland
-

Ojciec Toma Hollanda dementuje plotki o urazie syna na planie Spider-Mana 4!

4 Family guy
-

Family Guy - uśmiercono kultową postać. 26 lat po debiucie w serialu

5 The Smashing Machine
-

Nowy film twórcy The Smashing Machine przeniesie widzów na wyspę jaszczurek!

6 Paul Bettany - biały Vision
-
Plotka

Jeden z seriali Marvela może dostać 2. sezon. Na ten tytuł nikt nie stawiał

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim [ZDJĘCIA]

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim...

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV