Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Fallout 2: Macaulay Culkin w zwiastunie. Fani już wiedzą kogo zagra

Drugi sezon serialu Fallout od Amazonu Prime Video nadchodzi i rozgrzewa fanów. Opublikowany niedawno zwiastun zdradził kilka szczegółów, a sporo więcej społeczność internetowa dopowiedziała sobie sama. Czy ma rację? Dowiemy się już niedługo.
placeholder
Reklama
placeholder
Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  Amazon Prime Video 
Macaulay Culkin Fallout 2 fot. YouTube.com/Prime Video
Reklama

W zwiastunie Fallout 2 poznajemy New Vegas, jego mieszkańców i, oczywiście, potwory. Widzimy też, że bohaterowie będą musieli stawić czoła wielu wyzwaniom w nadchodzącym sezonie. 

Fallout 2 - fabuła

Drugi sezon Fallouta rozpocznie się dokładnie tam, gdzie skończył się pod koniec pierwszego sezonu: Lucy i Ghul będą przemierzać Pustkowia Mojave w poszukiwaniu jej ojca. Po drodze zobaczymy więcej fragmentów z przeszłości Ghula, a Maximus będzie zmagał się z nadchodzącą wojną domową w Bractwie Stali.

W zwiastunie Amazon pokazał nam bliżej potwory, których możemy się spodziewać w sezonie 2, a także pozwolił spojrzeć na bohatera, którego gra Macaulay Culkin, o którym już od dawna było wiadomo, że dołączył do serialu.

 

Fallout 2 - Macaulay Culkin

Rola Culkina była do tej pory określana jako "szalony geniusz". W zwiastunie widzimy go jako członka Legionu, który najwyraźniej dźga postać stojącą do nas tyłem. Użytkownicy Reddita skupili się jednak na innej scenie i na nowej postaci, pokazanej od tyłu na przeciwko innych członków Legionu Cezara. To co zauważyli fani to fakt, że mężczyzna w zbroi Legionu wydaje się mieć ten sam charakterystyczny kształt ucha, co Macaulay Culkin. Postać ma na sobie koronę, co ma oznaczać, że wcieli się w przywódcę Legionu Cezara.

Fallout: New Vegas - Cezar

W New Vegas Cezar jest przedstawiony jako charyzmatyczna i bezwzględna, ale jednocześnie śmiertelnie chora postać – cierpi na guza mózgu, którego gracze, jako Kurier, mogą zoperować lub pozwolić zabić. Jego pojawienie się w 2. sezonie Fallouta oznaczałby, że Prime Video wybiera jedną gałąź tej historii, wymazując inne.

Jeśli postacią Culkina jest Cezar, serial aktywnie decyduje o tym, że jeden z najsłynniejszych tyranów Pustkowia przeżyje. Istnieje jednak inna możliwość. Zbroja Legionu widoczna w zwiastunie ma powiększone naramienniki, które bardziej przypominają te noszone przez Legata Laniusa, brutalnego zastępcę Cezara.

W linii czasu gry, jeśli Cezar umrze, Lanius zajmie jego miejsce jako bardziej bezwzględny przywódca Legionu. Czy to możliwe, że Culkin wciela się jednak w rolę Laniusa? Przekonamy się już niedługo.  

Drugi sezon Fallouta będzie miał premierę na Prime Video 17 grudnia 2025 roku, a następnie odcinki będą się ukazywały co tydzień do 4 lutego 2026 roku.

Zobacz także:

Fallout - 2 sezon
-

Fallout - zwiastun 2. sezonu. Najlepszy serial oparty na grze powraca!

Role Macaulaya Culkina
-

Kevin sam w postapokaliptycznym świecie. Macaulay Culkin w 2. sezonie Fallouta

Fallout 2 - zwiastun

Źródło: collider.com

Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  Amazon Prime Video 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2024
Fallout
Oglądaj TERAZ Fallout Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Zendaya – poprawnie wymawia się: „Zen-deja”
-

Euforia - 3 sezon już nakręcony. Jednak się udało

2 X-men
-

Edgar Wright mógł zrobić film Marvela. Producent ujawnia kulisy propozycji

3 Wonder Man
-

Marvel wprowadzi nowego superbohatera do MCU. Czy ma supermoce?

4 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Rycerz siedmiu królestw - nowe zdjęcie z serialu. Oto Dunk i Jajo ze świata Gry o tron

5 Czarna Pantera
-

Czarna Pantera 3 - reżyser potwierdza: to jego następny film. Jaki może być tytuł?

6 Wonder Man
-
Plotka

Wonder Man - w serialu Marvela pojawi się znany aktor. Zagra samego siebie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV