W zwiastunie Fallout 2 poznajemy New Vegas, jego mieszkańców i, oczywiście, potwory. Widzimy też, że bohaterowie będą musieli stawić czoła wielu wyzwaniom w nadchodzącym sezonie.

Fallout 2 - fabuła

Drugi sezon Fallouta rozpocznie się dokładnie tam, gdzie skończył się pod koniec pierwszego sezonu: Lucy i Ghul będą przemierzać Pustkowia Mojave w poszukiwaniu jej ojca. Po drodze zobaczymy więcej fragmentów z przeszłości Ghula, a Maximus będzie zmagał się z nadchodzącą wojną domową w Bractwie Stali.

W zwiastunie Amazon pokazał nam bliżej potwory, których możemy się spodziewać w sezonie 2, a także pozwolił spojrzeć na bohatera, którego gra Macaulay Culkin, o którym już od dawna było wiadomo, że dołączył do serialu.

Fallout 2 - Macaulay Culkin

Rola Culkina była do tej pory określana jako "szalony geniusz". W zwiastunie widzimy go jako członka Legionu, który najwyraźniej dźga postać stojącą do nas tyłem. Użytkownicy Reddita skupili się jednak na innej scenie i na nowej postaci, pokazanej od tyłu na przeciwko innych członków Legionu Cezara. To co zauważyli fani to fakt, że mężczyzna w zbroi Legionu wydaje się mieć ten sam charakterystyczny kształt ucha, co Macaulay Culkin. Postać ma na sobie koronę, co ma oznaczać, że wcieli się w przywódcę Legionu Cezara.

Fallout: New Vegas - Cezar

W New Vegas Cezar jest przedstawiony jako charyzmatyczna i bezwzględna, ale jednocześnie śmiertelnie chora postać – cierpi na guza mózgu, którego gracze, jako Kurier, mogą zoperować lub pozwolić zabić. Jego pojawienie się w 2. sezonie Fallouta oznaczałby, że Prime Video wybiera jedną gałąź tej historii, wymazując inne.

Jeśli postacią Culkina jest Cezar, serial aktywnie decyduje o tym, że jeden z najsłynniejszych tyranów Pustkowia przeżyje. Istnieje jednak inna możliwość. Zbroja Legionu widoczna w zwiastunie ma powiększone naramienniki, które bardziej przypominają te noszone przez Legata Laniusa, brutalnego zastępcę Cezara.

W linii czasu gry, jeśli Cezar umrze, Lanius zajmie jego miejsce jako bardziej bezwzględny przywódca Legionu. Czy to możliwe, że Culkin wciela się jednak w rolę Laniusa? Przekonamy się już niedługo.

Drugi sezon Fallouta będzie miał premierę na Prime Video 17 grudnia 2025 roku, a następnie odcinki będą się ukazywały co tydzień do 4 lutego 2026 roku.

Fallout 2 - zwiastun