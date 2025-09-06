Margaret odnosi muzyczne sukcesy nie tylko w Polsce. Co warto o niej wiedzieć?

fot. Arsen Petrovych / TVP

Margaret pełni funkcję trenerki w programie The Voice of Poland. Zasiada tam u boku Kuby Badacha, Michała Szpaka oraz Tomsona i Barona. Wokalista może się pochwalić nie tylko licznymi albumami, ale też wieloma wyróżnieniami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Co warto o niej wiedzieć?

Jak nazywa się Margaret?

Margaret tak właściwie nazywa się Małgorzata Jamroży. Jest również znana jako Gaja Hornby lub Maggie.

Ile lat i wzrostu ma Margaret i skąd pochodzi?

Margaret urodziła się 30 czerwca 1991 roku. W 2025 roku skończyła 34 lata. Wokalistka pochodzi ze Stargardu, a wychowała się w Ińsku. Jest córką Elżbiety i Ryszarda Jamrożych, którzy z wykształcenia są pedagogami.

Czy Margaret ma rodzeństwo?

Margaret ma starszego brata, który ma na imię Tomasz.

Czy Margaret jest w związku i ma dzieci?

Margaret jest w związku z muzykiem Piotrem Kozieradzkim, znanym pod pseudonimem KaCeZet. Wokalistka nie ma dzieci.

Jakie wykształcenie ma Margaret?

Margaret w 2015 roku ukończyła Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie. Z wykształcenia jest projektantką mody. Na początku swojej kariery prowadziła swojego bloga, na którym dzieliła się modowymi inspiracjami.

Margaret od lat odnosi muzyczne sukcesy

Margaret rozpoczęła swoją karierę muzyczną w 2006 roku. Wystąpiła wtedy w jednym z odcinków programu Szansa na sukces. Już wtedy zrobiła wrażenie na słuchaczach, zdobywając wyróżnienie za interpretację piosenki Będę czekać Steni Kozłowskiej. W 2010 roku zaczęła być z kolei znana z zespołu Gosia Jamroży Project, którego była współtwórczynią wraz z Adamem Kabacińskim, Markiem Pędziwiatrem, Olkiem Jastrząbem oraz Tomkiem Nawrockim. Wspólnie z nim stworzyła między innymi takie utwory jak Pod prąd, Co teraz, I Will czy Wróć do siebie. W maju 2012 roku Margaret dała się poznać z utworu Thank You Very Much. Piosenka doczekała się kontrowersyjnego teledysku, który ze względu na sceny nagości po czasie został usunięty z YouTube'a. Margaret zagrała w nim w nim dziewczynę wychowywaną przez rodziców nudystów. O klipie zrobiło się głośno nie tylko w Polsce, ale również w zagranicznych mediach. Za sprawą Thank You Very Much Margaret nie tylko zdobyła jeszcze większą popularność, ale też zajęła 2. miejsce na Bałtyckim Festiwalu Piosenki w Karlshamn w Szwecji, gdzie reprezentowała Polskę w 2013 roku.

W 2013 roku Margaret wydała również swój pierwszy minialbum All I Need, który zadebiutował na 50. miejscu polskiej listy sprzedaży. Rok później swojej premiery doczekał się jej debiutancki album studyjny Add the Blonde. W późniejszych latach wydała płyty takie jak Monkey Business i Gaja Hornby. Jej najnowszy album Siniaki i cekiny miał swoją premierę w 2024 roku.

Margaret ma na swoim koncie również liczne wyróżnienia. Zdobyła statuetki takie jak SuperJedynki, MTV Europe Music Awards czy Kids' Choice Awards. Ponadto w 2015 roku została nominowana do Telekamer Tele Tygodnia w kategorii Wokalistka, zajmując 4. miejsce w głosowaniu. Otrzymała też liczne nominacje do Fryderyka, w tym do Nagrody publiczności - Przebój roku (Byle jak), Album roku pop (Gaja Hornby), Nagroda Publiczności - Przebój roku (Tempo) oraz Teledysk roku za piosenkę Reksiu.

