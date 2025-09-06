Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Margaret odnosi muzyczne sukcesy nie tylko w Polsce. Co warto o niej wiedzieć?

Margaret jest trenerką w programie The Voice of Poland. Wokalistka ma na swoim koncie muzyczne sukcesy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Co warto o niej wiedzieć?
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  margaret 
Margaret na planie programu The Voice of Poland fot. Arsen Petrovych / TVP
Reklama

Margaret pełni funkcję trenerki w programie The Voice of Poland. Zasiada tam u boku Kuby Badacha, Michała Szpaka oraz Tomsona i Barona. Wokalista może się pochwalić  nie tylko licznymi albumami, ale też wieloma wyróżnieniami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Co warto o niej wiedzieć?

Jak nazywa się Margaret?

Margaret tak właściwie nazywa się Małgorzata Jamroży. Jest również znana jako  Gaja Hornby lub Maggie.

Ile lat i wzrostu ma Margaret i skąd pochodzi?

Margaret urodziła się 30 czerwca 1991 roku. W 2025 roku skończyła 34 lata. Wokalistka pochodzi ze Stargardu, a wychowała się w Ińsku. Jest córką Elżbiety i Ryszarda Jamrożych, którzy z wykształcenia są pedagogami. 

Czy Margaret ma rodzeństwo?

Margaret ma starszego brata, który ma na imię Tomasz. 

Czy Margaret jest w związku i ma dzieci?

Margaret jest w związku z muzykiem Piotrem Kozieradzkim, znanym pod pseudonimem KaCeZet. Wokalistka nie ma dzieci

Jakie wykształcenie ma Margaret?

Margaret w 2015 roku ukończyła Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie. Z wykształcenia jest projektantką mody. Na początku swojej kariery prowadziła swojego bloga, na którym dzieliła się modowymi inspiracjami.  

Zobacz także:

Kuba Badach_bio_13_09_24
-

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

Michał Szpak w programie The Voice of Poland
-

Michał Szpak śpiewa od dziecka i zachwycił na Eurowizji. Co o nim wiadomo?

Margaret od lat odnosi muzyczne sukcesy 

Margaret rozpoczęła swoją karierę muzyczną w 2006 roku. Wystąpiła wtedy w jednym z odcinków programu Szansa na sukces. Już wtedy zrobiła wrażenie na słuchaczach, zdobywając wyróżnienie za interpretację piosenki Będę czekać Steni Kozłowskiej. W 2010 roku zaczęła być z kolei znana z zespołu Gosia Jamroży Project, którego była współtwórczynią wraz z Adamem Kabacińskim, Markiem Pędziwiatrem, Olkiem Jastrząbem oraz Tomkiem Nawrockim. Wspólnie z nim stworzyła między innymi takie utwory jak Pod prąd, Co teraz, I Will czy Wróć do siebie. W maju 2012 roku Margaret dała się poznać z utworu Thank You Very Much. Piosenka doczekała się kontrowersyjnego teledysku, który ze względu na sceny nagości po czasie został usunięty z YouTube'a. Margaret zagrała w nim w nim dziewczynę wychowywaną przez rodziców nudystów. O klipie zrobiło się głośno nie tylko w Polsce, ale również w zagranicznych mediach. Za sprawą Thank You Very Much Margaret nie tylko zdobyła jeszcze większą popularność, ale też zajęła 2. miejsce na Bałtyckim Festiwalu Piosenki w Karlshamn w Szwecji, gdzie reprezentowała Polskę w 2013 roku.

W 2013 roku Margaret wydała również swój pierwszy minialbum All I Need, który zadebiutował na 50. miejscu polskiej listy sprzedaży. Rok później swojej premiery doczekał się jej debiutancki album studyjny Add the Blonde. W późniejszych latach wydała płyty takie jak Monkey Business i Gaja Hornby. Jej najnowszy album Siniaki i cekiny miał swoją premierę w 2024 roku. 

Margaret ma na swoim koncie również liczne wyróżnienia.  Zdobyła statuetki takie jak SuperJedynki, MTV Europe Music Awards czy Kids' Choice Awards. Ponadto w 2015 roku została nominowana do Telekamer Tele Tygodnia w kategorii Wokalistka, zajmując 4. miejsce w głosowaniu. Otrzymała też liczne nominacje do Fryderyka, w tym do Nagrody publiczności - Przebój roku (Byle jak), Album roku pop (Gaja Hornby), Nagroda Publiczności - Przebój roku (Tempo) oraz Teledysk roku za piosenkę Reksiu.

Margaret - Instagram

Margaret prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @margaret_official.

Źródło: Instagram: @margaret_official

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  margaret 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Boston Blue
-

Boston Blue - pierwszy zwiastun serialu! Kontynuacja hitu Zaprzysiężeni

2 2000: Gladiator (8,5/10; 5 Oscarów)
-

Nieśmiertelny - aktorzy z Gladiatora znowu razem. Kolejny wojownik w obsadzie

3 Fantastyczna czwórka
-

Ranking najgorszych blockbusterów. Kiedy kasa się zgadza, ale krytycy są na nie

4 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - nowe zdjęcie. Ten motyw inspirowany jest Gwiezdnymi Wojnami

5 deadpool
-

Ryan Reynolds o Avengers: Doomsday. Komentuje plotki o Deadpoolu

6 5. Obcy: Romulus
-

Obcy: Romulus 2 - nowe informacje o filmie. Reżyser podjął ważną decyzję

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV