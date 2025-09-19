Przeczytaj w weekend
Twórcy Obecności pracują nad nowym filmem. O czym będzie?

Chad i Carey Hayes, twórcy kultowej serii Obecność, szykują się do reżyserskiego debiutu przy nowym thrillerze. W obsadzie znalazła się Frances O’Connor, a projekt już wzbudza spore emocje w branży filmowej. Fani gatunku mogą spodziewać się historii pełnej napięcia i mrożącej krew w żyłach atmosfery.
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Obecność 
Obecność 4 Warner Bros
Już od 5 września 2025 roku w polskich kinach można oglądać czwartą odsłonę kultowego cyklu horrorów - Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. Tym razem widzowie poznają kolejną mrożącą krew w żyłach historię badaczy zjawisk paranormalnych, którzy stają twarzą w twarz z niewytłumaczalnym i przerażającym złem. Równocześnie Chad i Carey Hayes, twórcy pierwszych części Obecności, przygotowują dla fanów kolejny projekt, a dokładniej thriller zatytułowany Pociąg, w którym po raz pierwszy wejdą w rolę reżyserów. W obsadzie tej produkcji znalazła się już Frances O’Connor, znana z roli w Wednesday, co dodatkowo podgrzewa oczekiwania wobec filmu. Co jeszcze wiadomo o nowej produkcji?

Powstaje nowy thriller Pociąg 

Według informacji portalu Variety, Chad i Carey Hayes podpisali umowę z australijską firmą produkcyjną Bronte Studios, kierowaną przez Blake’a Northfielda i Michelle Krumm. Partnerzy produkcyjni wyrazili w oświadczeniu ogromne podekscytowanie możliwością współpracy z duetem, który jest znany na całym świecie jako autor jednych z najbardziej kasowych horrorów ostatnich lat:

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że będziemy produkować ich reżyserski debiut i niesamowicie podekscytowani, że Frances O'Connor jest obsadzona. Nie możemy się doczekać wprowadzenia tego filmu na rynek.

Po podpisaniu umowy z Bronte Studios bracia Hayes również nie kryli radości z okazji wyreżyserowania własnego filmu. Jak podkreślili, historia Pociągu zawiera wszystko, co kochają w gatunku horroru i nie mogą się doczekać, aby tchnąć w nią życie na wielkim ekranie.

Thriller Pociąg połączy O’Connor z braćmi Hayes, przypominając jej wcześniejszą współpracę z nimi przy Obecności 2, gdzie wcieliła się w postać matki Peggy Hodgson. Warto zauważyć, że Chad i Carey Hayes są obecni w branży filmowej od lat 90., kiedy zaczynali od pisania scenariuszy do różnych produkcji telewizyjnych. W 2005 roku zadebiutowali w systemie studyjnym, współtworząc horrorowy remake Dom woskowych ciał, a w 2007 roku napisali scenariusz do filmu Plaga. Ich prawdziwy przełom nastąpił w 2013 roku, kiedy razem z Jamesem Wanem oficjalnie rozpoczęli pracę nad kultową serią Obecność.

Źródło: MovieWeb

Zuzanna Bogucka
placeholder

