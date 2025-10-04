Przemysław Kossakowski odszedł z telewizji. Co teraz robi?

fot. Instagram @przekossakowski

Reklama

Przemysław Kossakowski przez lata uchodził za jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej telewizji. Dzięki takim programom jak Down the Road. Zespół w trasie zdobył sympatię widzów i uznanie za autentyczne zaangażowanie w inicjatywy społeczne. W 2022 roku głośno zrobiło się o jego życiu prywatnym, gdy zakończył związek z Martyną Wojciechowską. To przeżycie było dla niego momentem refleksji i przewartościowania dotychczasowych priorytetów oraz impulsem do skupienia się na sobie. Zrezygnował z dotychczasowego tempa życia zawodowego, wybierając spokój i rozwój osobisty. Teraz jednak znów zrobiło się o nim głośno. Okazuje się, że Kossakowski powraca, ale w zupełnie nowej odsłonie. Już wkrótce zadebiutuje w roli wykładowcy akademickiego, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi.

Zobacz także:

Przemysław Kossakowski został wykładowcą na uczelni wyższej

Choć Kossakowski zawodowo odnosił sukcesy, jego życie prywatne również przez długi czas budziło duże zainteresowanie. Rozwód z Martyną Wojciechowską, z którą był związany od 2020 roku, odbił się szerokim echem. Mimo że oboje starali się zachować dyskrecję, rozstanie stało się przedmiotem licznych spekulacji, a sam prezenter znalazł się w centrum uwagi opinii publicznej. To doświadczenie sprawiło, że postanowił wycofać się z mediów. W cieniu medialnych zawirowań Przemysław Kossakowski odnalazł nowy rozdział swojego życia. Podczas pracy nad programem Down the Road poznał Patrycję, terapeutkę, z którą połączyło go silne uczucie. Para wzięła ślub i wspólnie prowadzi dziś fundację, pomagającą osobom zmagającym się z trudnościami życiowymi i niepełnosprawnościami. W rozmowach Kossakowski niejednokrotnie podkreślał, że ta działalność daje mu ogromną satysfakcję i pozwala realnie wspierać innych. Mężczyzna nie zatrzymał się jednak na działalności społecznej. Niedawno ogłoszono, że Kossakowski został ambasadorem oraz wykładowcą jednej z polskich uczelni, oferującej studia MBA. Uczelnia poinformowała, że dołączenie Przemysława do kadry dydaktycznej to dopiero początek wspólnych projektów. W specjalnym oświadczeniu podkreślono, że jego doświadczenie życiowe, ciekawość świata i umiejętność motywowania innych idealnie wpisują się w wartości promowane przez szkołę:

Przemysław Kossakowski to ktoś, kto patrzy szerzej, zadaje pytania i inspiruje do odkrywania nowych dróg. Już teraz możemy zdradzić, że dołączył do naszej wyjątkowej kadry wykładowców, a to dopiero początek wspólnych działań.

Co więcej, w rozmowie ze śniadaniówką Kossakowski ujawnił, że pracuje nad kolejnym ważnym przedsięwzięciem. Jego celem jest stworzenie domu wytchnieniowego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami – wyjątkowego miejsca, w którym osoby na co dzień oddające się opiece nad bliskimi będą mogły wreszcie odpocząć, nabrać sił i zadbać o siebie. Jak podkreślił, projekt ten stanowi naturalne rozwinięcie działalności fundacji, którą prowadzi wspólnie z żoną, i jest kolejnym krokiem w kierunku realnego wsparcia ludzi mierzących się z codziennymi wyzwaniami.