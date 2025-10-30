Sharon Stone broni Sydney Sweeney. Oto co sądzi o jej reklamie dżinsów

fot. IMDb

Sharon Stone pojawiła się w środę 29 października 2025 roku na imprezie Variety’s Power of Women LA, aby wręczyć wyróżnienie Sydney Sweeney, jednej z nagrodzonych tego wieczoru. Obie aktorki od kilku miesięcy pracują nad trzecim sezonem Euforii, a w ostatnim czasie Sweeney znalazła się w centrum medialnej burzy z powodu kontrowersyjnej kampanii reklamowej marki American Eagle, przeprowadzonej w lipcu 2025 roku. Reklamy oparte na grze słów miały promować dżinsy, jednak szybko wywołały falę krytyki w sieci. Internauci zarzucali kampanii wątpliwy przekaz związany z genami i rasą, mimo że twórcy podkreślali, iż celem reklamy było zwiększenie świadomości na temat przemocy domowej. Teraz głos w tej sprawie zabrała Sharon Stone, która stanęła w obronie Sydney Sweeney i jej udziału w reklamie dżinsów.

Co Sharon Stone uważa na temat reklamy dżinsów marki American Eagle?

Sharon Stone podkreśliła, że Sydney w pełni wykorzystuje swoje atuty i nie powinna czuć się z tego powodu krytykowana. Jak sama powiedziała w rozmowie z Angelique Jackson:

W porządku jest używać tego, co dała ci mama. Jest naprawdę w porządku.

Stone odniosła się także do własnych doświadczeń i przykładów znanych postaci ze świata show-biznesu, tłumacząc, że korzystanie z własnych zalet często pomaga w osiąganiu celów zawodowych i realizacji ambitnych projektów. Sharon Stone przytoczyła przykład Jane Goodall, która, choć krytykowana za wygląd na okładce magazynu Life, wykorzystała swoją rozpoznawalność, by zdobyć wsparcie finansowe na badania naukowe, podkreślając, że czasem umiejętność korzystania z własnych atutów może przynieść realne korzyści:

Kiedy Jane była na okładce magazynu Life za swoją pracę z gorylami, była w szortach i koszulce safari, siedząc z jednym ze zwierząt, z którymi pracowała. Inni naukowcy powiedzieli: "Cóż, dostała okładkę Life Magazine tylko dlatego, że miała dobre nogi". A Jane powiedziała: "Cóż, jeśli to zrobiłam, to pomogło mi to zdobyć więcej pieniędzy na moje badania”.

Co więcej, podobnego wsparcia udzielił reżyser Paul Feig, który pracował ze Sweeney nad nadchodzącym thrillerem The Housemaid, podkreślając jej pewność siebie i spryt, które czynią ją wyjątkową w świecie filmu.