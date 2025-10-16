Taniec z Gwiazdami: Maja Bohosiewicz z poważną kontuzją. Zrezygnuje z udziału w programie?

fot. materiały prasowe Polsat

Od września 2025 roku w Polsacie można oglądać jubileuszową edycję Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w naszym kraju w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się 30. odsłony. W związku z tym o Kryształową Kulę walczą naprawdę gorące nazwiska. Wśród uczestników 17. edycji znalazła się Maja Bohosiewicz, która tańczy wraz z Albertem Kosińskim. Okazuje się, że niedługo przed premierą odcinka, w którym widzowie będą musieli wyeliminować jedną z par, Maja Bohosiewicz i jej taneczny partner stanęli przed szczególnie trudnym zadaniem. Celebrytka doznała bowiem poważnej kontuzji żeber.

Maja Bohosiewicz o dalszym udziale w Tańcu z Gwiazdami

Maja Bohosiewicz na szczęście nie ma zamiaru rezygnować z dalszego udziału w Tańcu z Gwiazdami. W rozmowie z portalem Pomponik celebrytka zdradziła, że poważna kontuzja żeber wpłynęła jednak na choreografię:

Dostaliśmy informację, że możemy ją [choreografię] ograniczyć, żeby faktycznie nie było tych akrobacji, bo to jest praktycznie nie do zrobienia.

Albert Kosiński dodał:

Staramy się to jakoś elastycznie obejść.

O tym, jak Maja Bohosiewicz poradzi sobie na parkiecie, widzowie będą mogli przekonać się w niedzielę 19 października o godzinie 19:55.