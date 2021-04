BrzydUla 2 - odcinek 133 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News

BrzydUla 2 zdążyła nas już przyzwyczaić, że po odcinkach naszpikowanych akcją i emocjami następują epizody o nieco wolniejszym tempie. Nie inaczej jest w przypadku ostatniego spotkania z bohaterami w tym tygodniu. W piątkowym odcinku serialu, złożonego w większości ze spokojnych, ilustracyjnych scen, nie dzieje się nic, co byłoby istotne dla głównych wątków czy popychające akcję do przodu. Można by rzec, że widzowie nic by nie stracili, gdyby przypadkiem ominęli ten epizod. Jednak ze względu na kontynuację ciekawego pomysłu z Władkiem-terapeutą BrzydUla 2 zamykająca ten tydzień była warta naszego czasu.

Motywem i jednocześnie najmocniejszym punktem tego odcinka była właśnie terapia Władka, której potrzebuje coraz więcej bohaterów. Cieszy rozwój tego konceptu i fakt, że Władek coraz lepiej i pewniej czuje się w nowej roli i nawet sam, motywowany chęcią niesienia pomocy, szuka nowych klientów. Całkiem zabawnie wypadła również scena alternatywnej terapii Turka, która pomysłowo rozwijała motyw odcinka. 133. odcinek nie obfitował niestety w emocje i wyjątkiem jest jedynie sytuacja związana z Febo. Twórcy utrzymują widzów i Paulinę w niepewności co do tego, jak do całego zajścia z Franceskiem podejdzie Aleks.

BrzydUla 2 - odcinek 133

Samo zakończenie odcinka przyniosło zaś pewną nadzieję, że Marek, wziąwszy sobie do serca słowa Ani, postanowi wreszcie zażegnać małżeński konflikt. Do końca serii pozostało jednak jeszcze tyle epizodów, że twórcy zapewne kolejny raz odsuną w czasie rozejm Dobrzańskich. Oby tylko zaproponowali nam w tej sytuacji coś atrakcyjnego „na przeczekanie”, bo to, iż główny wątek jest najmniej interesujący, od pewnego czasu jest problemem serialu.

Piątkowy odcinek serialu BrzydUla 2 zaserwował nam pewien przestój w akcji, możemy się jednak spodziewać, że od poniedziałku sprawy znów nabiorą rozpędu, na jaki czekamy.