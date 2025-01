fot. Nintendo

Nintendo zdaje się mieć magiczny, pozbawiony dna worek, z którego co kilka miesięcy wyciąga jakiś starszy tytuł w celu odświeżenia go i ponownego wypuszczenia w formie remastera lub remake'u przygotowanego z myślą o Switchu. Tym razem taki zabieg przeprowadzono na Donkey Kong Country Returns, platformówce oryginalnie wydanej na Wii w 2010 roku, a cały proces przywracania świeżości powierzono polskiemu studiu Forever Entertainment.

Donkey Kong Country Returns HD to produkcja, która ma "zaledwie" 14 lat na karku, ale już można określić ją mianem staroszkolnej platformówki. Poziom trudności jest bardzo wysoki i gra potrafi dać w kość już w pierwszych etapach. Są one najeżone przeciwnikami i pułapkami, a punkty kontrolne nie są rozstawione na każdym kroku. Przez to zdarza się, że niektóre wymagające fragmenty trzeba powtarzać. Czasami to dość mocno frustrujące, bo do porażki dochodzi w momencie, gdy kolejny checkpoint jest już w zasięgu wzroku. Cóż, taki jest urok tego typu tytułów.

Twórcy zadbali jednak o pewne ułatwienia, które wcześniej pojawiły się już w wersji na Nintendo 3DS. Do wyboru mamy dwa tryby rozgrywki: klasyczny oraz ten nieco łatwiejszy, "współczesny", w którym do dyspozycji graczy oddano dodatkowe serduszka oraz możliwość skorzystania z innych bonusów. Nie sprawiają one natomiast, że zabawa staje się banalna. W dalszym ciągu bywa trudno, ale dostajemy nieco więcej przestrzeni do popełniania błędów. Moim zdaniem to bardzo dobre podejście, które nie odbiera tej grze jej "hardkorowego" charakteru, ale jednocześnie sprawia, że jest ona nieco bardziej przystępna dla mniej doświadczonych lub po prostu mniej cierpliwych odbiorców.

Mimo że korzenie tej gry sięgają 14 lat wstecz i od 2010 roku na rynek trafiło wiele kapitalnych platformówek 2D (na przykład Rayman Legends czy Super Mario Bros. Wonder) to Donkey Kong Country Returns w odświeżonym wydaniu nadal daje radę! Zabawa jest szybka i bardzo płynna, dzięki czemu przechodzenie kolejnych poziomów i radzenie sobie z wyzwaniami sprawia sporo frajdy. Po latach nadal bardzo dobre wrażenie robi spora różnorodność. W grze znalazło się miejsce zarówno dla klasycznych etapów, w których biegniemy z lewej do prawej strony ekranu, omijając przeszkody i łojąc tyłki wrogów, ale od czasu do czasu dostajemy jakieś urozmaicenie. Raz będzie to wystrzeliwanie się z beczek, a innym razem szalony pęd przed siebie w kopalnianym wagoniku. Dodatkowo na koniec każdego ze "światów" czekają całkiem pomysłowe starcia z bossami.

Na dodatek zawartości jest tutaj naprawdę sporo, więc przy ekranie konsolki można spędzić co najmniej kilkanaście godzin. Samych poziomów jest aż 80, a do tego poukrywano w nich szereg "znajdziek", co może stanowić dodatkową motywację dla osób, które lubią kończyć gry na sto procent. Nie zapomniano o lokalnym trybie kooperacji, który może być całkiem niezłym sposobem na ukończenie tej produkcji w nieco inny sposób i wyciągnięcie z niej jeszcze więcej. Przy okazji jest to też fantastyczna opcja do zaangażowania do zabawy młodszego lub mniej obytego z kontrolerem towarzysza, który mógłby nie poradzić sobie solo.

Choć grafika została nieco podciągnięta do współczesnych standardów (gdzieniegdzie nie zabrakło drobnych wpadek) i – podobnie jak miało to miejsce w przypadku wielu innych remasterów przygotowanych z myślą o Switchu – jest to zdecydowanie najlepsza wersja gry, to Donkey Kong Country Returns HD nie ma w zasadzie nic nowego do zaoferowania osobom, które ukończyły tę przygodę na Wii lub 3DS-ie. Z tego też względu trudno polecić mi go z czystym sumieniem, zwłaszcza że premierowa cena jest dość wysoka. Jeśli jednak w oryginalne Country Returns nigdy nie graliście, a macie już za sobą fantastyczne Donkey Kong Tropical Freeze, to ta przygoda może przypaść Wam do gustu!