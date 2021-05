Opowiadania prawie wszystkie - recenzja książki

Horacy mówił „Nie wszystek umrę” w przypadku niektórych twórców to się rzeczywiście sprawdza. Do tego grona można z pewnością zaliczyć Edgara Allana Poe. Jego opowieści straszą od dawna, a teraz na rynki księgarskie trafiło zbiorcze wydanie opowiadań. To opasłe tomiszcze pochłonie was bez reszty.