placeholder
Reklama
placeholder

Filmowy wehikuł czasu - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 29 lipca 2025

Filmowy wehikuł czasu to kolejna klasyczna pozycja science fiction, która ukazała się w serii Wehikuł Czasu. Jak wypada powieść Harry'ego Harrisona?
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
29 lipca 2025
Data premiery w Polsce: 29 lipca 2025

Filmowy wehikuł czasu to kolejna klasyczna pozycja science fiction, która ukazała się w serii Wehikuł Czasu. Jak wypada powieść Harry'ego Harrisona?
Monika Kubiak
Monika Kubiak
Tagi:  science fiction 
wehikuł czasu recenzja harry harrison Rebis
Monika Kubiak
Monika Kubiak
Tagi:  science fiction 
wehikuł czasu recenzja harry harrison Rebis
Filmowy wehikuł czasu Rebis
Reklama

Wehikuł czasu – wielkie tajemnice czasoprzestrzeni, ryzyko paradoksu i możliwości przypadkowego unicestwienia własnego pradziadka, powaga, nauka i filozofia… Tymczasem w powieści Harry’ego Harrisona posłuży on do podróży w czasie w celu nakręcenia kiczowatego, hollywoodzkiego filmu przygodowego – dla zaoszczędzenia czasu (inaczej wytwórnia filmowa urwie głowę producentowi), zasobów ludzkich i kosztów scenografii.

Dzięki wynalazkowi profesora Hewitta, zwanego vremeatronem, reżyser Barney Hendrickson będzie miał niepowtarzalną i jedyną okazję nakręcić film o wikingach wśród prawdziwych wikingów. Jeśli tylko dogada się z nimi za pomocą spłoszonego tłumacza i hektolitrów whisky, nim rozniosą ekipę filmową na mieczach i włóczniach, o siekierach nie wspominając. Co prawda warunki na planie okażą się dosyć trudne, można rzec – polowe, główna gwiazdeczka filmu Slithey Tove (przez plotkarzy opisywana jako aktorka o umiejętnościach marionetki, móżdżku chihuahuy i moralności Fanny Hill) – głupiutka jak but i nader kochliwa, a główny aktor niemal natychmiast wypadnie z gry po złamaniu nogi. Ale od czego są pomysłowość i improwizacja? Głównego bohatera może przecież zagrać prawdziwy, bardzo nieokrzesany wiking Ottar. A w razie problemów ze scenariuszem, warto posłać scenarzystę, żeby dokonał odpowiednich zmian na kilka tygodni do dewonu – gdzie nic nie będzie go rozpraszało. To, że akurat wtedy płazy zaczęły wychodzić na ląd i pan Chang powraca z obłędem w oczach, mamrocząc pod nosem o ślepiach i zębach, wydaje się tylko drobnym wypadkiem przy pracy. Oto powstaje prawdziwe cinéma vérité (łącznie ze sceną uno momentos, której jednak nie będzie można pokazać na ekranie), a wszystko to w oparach lekkiego chaosu, absurdu i przedstawionych w bardzo krzywym zwierciadle realiach kina Hollywood lat 50. ubiegłego wieku.

Filmowy wehikuł czasuŹródło: Rebis

Zagłębianie się w uniwersum Filmowego wehikułu czasu Harry'ego Harrisona to czysta przyjemność i mnóstwo śmiechu, czasem mocno ironicznego, ale niemniej szczerego i radosnego. To klasyka fantastyki, która zupełnie się nie zestarzała i nadal ma w sobie mnóstwo uroku. A że bardziej bawi, niż edukuje i poszerza horyzonty naukowe czy poznawcze (choć momentami próbuje się nam wyjaśniać specyfikę podróży w czasie)? To tylko jedna zaleta więcej.

Harry Harrison, mistrz klasycznego science fiction, znany przede wszystkim z cyklów Planety śmierci, Stalowego Szczura czy mocno przerysowanej satyry Bill, bohater galaktyki, nigdy nie stronił od humoru, ale w Filmowym wehikule czasu idealnie go wyważył.

Na uwagę zasługuje także oprawa graficzna powieści. Książka została wydana w konsekwentnie utrzymanym stylu serii klasyki fantastyki (zatytułowanej Wehikuł czasu), publikowanej przez wydawnictwo Rebis i redagowanej przez Sławomira Folkmana.

Filmowy wehikuł czasu
Reklama
placeholder
Powiązane książki

7,0

2025

Filmowy wehikuł czasu

Filmowy wehikuł czasu

Oceń

2024

Początki Stalowego Szczura

Początki Stalowego Szczura

9,0

2023

Bill, bohater galaktyki

Bill, bohater galaktyki
Powiązane osoby

Harry Harrison

Harry Harrison image

Najnowsze

1 Zniknięcia
-
Plotka

Trwają prace nad prequelem Zniknięć. Co wiadomo?

2 Scott Bakula jako Jonathan Archer w mundurze, który trochę przypominał te z poprzednich Star Treków, a trochę kombinezony NASA. / Fot. CBS
-

Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller

3 Doktor Doom
-
Plotka

Marvel już ma scenę z Avengers: Doomsday z ikoną MCU? Niepewne losy Spider-Manów

4 Baldur's Gate 3
-

Baldur's Gate 4 to już pewniak. Szef Wizards of the Coast potwierdza

5 95. Moff Gideon
-

Giancarlo Esposito jeszcze nie skończył ze Star Wars? Jego zdaniem Moff Gideon może wrócić

6 Superman
-

Kostium Supermana bez czerwonych majtek. Przymiarka pokazuje kolosalną różnicę

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e155

Moda na sukces

s38e143

Zatoka serc

s20e11

America’s Got Talent

s2025e158

Anderson Cooper 360

s11e05

The Amazing Race Canada

s2025e161

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s13e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sebastian Stan
Sebastian Stan

ur. 1982, kończy 43 lat

Kasia Smutniak
Kasia Smutniak

ur. 1979, kończy 46 lat

Paul Greengrass
Paul Greengrass

ur. 1955, kończy 70 lat

James Carpinello
James Carpinello

ur. 1975, kończy 50 lat

John Slattery
John Slattery

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

4

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

5

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

9

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

10

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV