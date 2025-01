fot. materiały prasowe

Reklama

Genialna Morgan to serial wpisujący się w znany schemat telewizyjny, łączący styl proceduralny z większą opowieścią. Jest w nim jednak sporo luzu, co sprawia, że najłatwiej porównać go do Castle czy Mentalisty. Sprawy kryminalne są rozpisane na pojedyncze odcinki, a obok nich twórcy rozwijają historię sezonu.

W centrum wydarzeń znajduje się genialna konsultantka, która z powodzeniem rozwiązuje zagadki kryminalne. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że mamy do czynienia z czymś dobrze znanym. Na szczęście Genialna Morgan wyróżnia się w tej konwencji. To zasługa Drew Goddarda, który jako showrunner doskonale poukładał wszystkie elementy i dał nam fantastyczną rozrywkę.

Kaitlin Olson wciela się w postać wyjątkowo inteligentnej kobiety ze zdumiewającą umiejętnością obserwacji, ogromną wiedzą i wprawą w łączeniu faktów. Twórca serialu stanął przed wyzwaniem. Musiał sprawić, by ta postać była interesująca i nie powielała schematów. Zdecydował, że będzie to zwykła samotna matka, dla której nieprzeciętne talenty okazują się bardziej przekleństwem, a nie darem. To prosty, ale skuteczny zabieg, dodający świeżości wyeksploatowanemu konceptowi. Poza tym znakomicie spisująca się w głównej roli Olson sprawia, że widz szybko zaczyna sympatyzować z jej postacią. Pewność siebie, poczucie humoru i specyficzny sposób bycia budują obraz człowieka z krwi i kości. Bohaterka okazuje się istnym "kompendium wiedzy" (którą zdobywa między innymi dzięki oglądaniu dokumentów!), co dodaje historii humoru i pozytywnego kolorytu.

Jeśli oglądaliście jakikolwiek serial o konsultantach, którzy wykonują całą robotę za policjantów, możecie teraz zapytać: "Czemu akurat mam obejrzeć tę produkcję?". W zalewie mrocznych i poważnych seriali kryminalnych tego typu konwencja trochę odeszła w zapomnienie. Dawno nie dostaliśmy udanej nowości w tym schemacie. Genialna Morgan ma tę przewagę, że twórcy dobrze przemyśleli detale i świadomie bawili się niedorzecznościami. Nawet policjanci śmieją się, że pomaga im zatrudniona na komisariacie sprzątaczka. Dwa pierwsze odcinki są pomysłowe i zabawne. Opowieść jest ciekawa i angażująca, ale też lekka. Dobry miks!

Genialna Morgan to po prostu świetna rozrywka. Dostaliśmy sprawnie poprowadzone wątki kryminalne, interesującą postać i absurdalny, ale świadomie wykorzystany koncept. Pomiędzy Olson a grającym detektywa Danielem Sunjatą wytworzyła się chemia, która sprawia, że świetnie wypadają we wspólnych scenach. Ten serial spodoba się tym, którzy są zmęczeni poważnymi kryminałami. Mam nadzieję, że twórcom nie zabrakło pomysłów na kolejne odcinki. Biorąc pod uwagę dobre oceny pierwszego sezonu w USA i to, że zamówiono drugą serię, zapowiada się naprawdę dobrze. Warto obejrzeć!