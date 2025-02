Inwokacje - recenzja książki

We need YA

Reklama

Krystal Sutherland to pisarka pochodząca z Australii. Pracowała w Sydney, Amsterdamie, Hongkongu i Palo Alto w Kalifornii. Pierwszą powieść napisała krótko po swoich 18. urodzinach. Obecnie jest cenioną, nagradzaną autorką książek dla młodzieży. W Polsce ukazały się jej tytuły, takie jak Chemia serc, Prawie ostateczna lista najgorszych koszmarów, Dom sióstr marnotrawnych i Inwokacje.

W najnowszej powieści Krystal Sutherland opowiada historię trzech kobiet: Zary, Jude oraz Emery. Jedna próbuje wskrzesić zmarłą siostrę, druga chce zerwać pakt z demonem. Emery ma coś, co obu może pomóc – inwokacje. Zara i Jude odnajdują czarownicę w momencie, gdy zaczynają ginąć kobiety, które wcześniej skorzystały z jej usług. Jednak Emery, zanim udzieli im pomocy, musi zapolować na zabójcę. Cała trójka zawiązuje kruchy sojusz i razem zaczynają podążać tropem morderstw. Nie wiedzą, na co trafią, ale muszą działać szybko.

Powieść Domu sióstr marnotrawnych spodoba się osobom, które wcześniej miały styczność z fantastyczną stroną autorki i jej Domem sióstr marnotrawnych. W nowej historii pełno jest demonów, okultyzmu oraz magii krwi. To idealna lektura dla wszystkich wielbicieli czarownic. Trzeba jednak być gotowym na to, że nie jest to milutka historia. Jest tutaj mrocznie i klimatycznie. Wiedźmy nie są miłe i korzystają z czarnej magii, której użycie ma swoją cenę. W dodatku autorka nie stroni od obrazowych, makabrycznych opisów.

Źródło: We Need YA

W tej niepokojącej wizji świata prym wiodą tytułowe inwokacje, czyli zaklęcia, które tworzy jedna z bohaterek i odsprzedaje kobietom. To ciekawy koncept, który pokazuje między innymi działania języków, w tym tych starożytnych we współczesnym świecie. Inwokacje pomagają paniom w potrzebie, a warto nadmienić, że są one w stanie ciągłego zagrożenia. Autorka wprowadziła silny wątek feministyczny. Mężczyźni to najgorsze zło, a kobiety są zmuszane sięgać po magię, aby się przed nimi uchronić.

Sutherland udało się stworzyć powieść z trzema bohaterkami, które całkowicie się od siebie różnią, mają inne cele. W Inwokacjach nie musiała tworzyć obszernych opisów postaci. Wystarczyły jej do tego dialogi pomiędzy poszczególnymi bohaterami, które idealnie pokazują jaki charakter mają kolejne osoby. Od razu też, nawet gdy nie jest to wprost zaznaczone, można zgadnąć, kto wypowiada daną kwestię.

W przypadku tej autorki warto zwrócić uwagę na dbałość o szczegóły. Podobnie jak w Domu sióstr marnotrawnych, trudno wymienić jakiś konkretny przykład, aby nie psuć zabawy czytelnikowi, który dopiero sięgnie po tę powieść. Sutherland nie zostawia niczego przypadkowi, a cała historia jest skrupulatnie skonstruowana. Nie ma tutaj wątków wciśniętych na siłę. Wszystko się ze sobą zazębia i daje rozwiązanie, którego do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Inwokacje to książka młodzieżowa, ale z pewnością sprawdzą się jako propozycja dla starszych czytelników. Szczególnie że jest tu dość krwawo. Trzy wyjątkowo charakterne bohaterki sprawiają, że płynie się przez tę opowieść błyskawicznie.