Reklama
placeholder

Kapo - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 4 sierpnia 2025

Kapo to brutalna, ale znakomita powieść przedstawiająca powojenne losy pochodzącego z Jugosławii żydowskiego kapo z Auschwitz.
Ocena recenzenta:
9/10
Data premiery w Polsce:
4 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 4 sierpnia 2025
Reklama
placeholder
Adam Skalski
Adam Skalski
Tagi:  literarura światowa 
recenzja artrage
Kapo ArtRage
Reklama

Czy jest gdzieś granica zła, którego można się dopuścić, by przetrwać? Czy okrucieństwa popełniane z uwagi na pragnienie zachowania własnego życia stawiają człowieka po stronie oprawców, czy jednak wciąż pozwalają uważać go także za jedną z ofiar? Czy od krańcowych, wojennych doświadczeń kiedykolwiek można się uwolnić?

Powieść Kapo Aleksandara Tišmy, napisana w latach osiemdziesiątych XX wieku i wydana właśnie w serii Cymelia przez ArtRage, stawia te pytania, pokazując z bliska jednego człowieka. Chodzi o Vilko Lamiana, urodzonego w Jugosławii ochrzczonego Żyda, którego młodość przypadła na lata tuż przed II wojną światową. Lamian ląduje w pewnym sensie poza nawiasem swojej wspólnoty, a jednocześnie wbrew własnej woli nieustannie do niej wraca. Już tytuł powieści mówi nam to, co w narratorze i w jego życiu najważniejsze: był obozowym kapo, więźniem dwóch z symbolicznie najstraszniejszych miejsc na Ziemi podczas II wojny światowej, Jasenovaca i Auschwitz, i współorganizatorem odbywającej się w nich Zagłady.

Poznajemy go już w latach osiemdziesiątych, w powojennej Jugosławii, gdy przypadkiem odkrywa faktyczne miejsce urodzenia Heleny Lifki. Lifka to jedna z kobiet, które były ofiarami Lamiana, bezwzględnie gwałconymi w zamian za odrobinę jedzenia. Przerażony możliwością ujawnienia swoich wojennych losów mężczyzna zaczyna obsesyjnie poszukiwać Heleny. Raczej nie niesie go żądza odkupienia. Wcześniej bezrefleksyjnie przyjmował cierpienia i ofiary innych, także rodziców, którzy pogodzili się z pójściem na śmierć, licząc przy tym, że ich syn uniknie tego losu. Może potrzebuje wyspowiadania się? Znalezienia wreszcie prawdziwej wspólnoty z ofiarami? Zrozumienia własnej żydowskości?

KapoŹródło: ArtRage

Kapo został napisany w momencie, gdy czasy „literatury obozowej” zdawały się już dawno minąć. Perspektywa daje jednak powieści niezwykłą siłę. Choć od pobytu w Auschwitz upłynęło kilkadziesiąt lat, jugosławiańskie ulice, którymi chodzi Lamian, regularnie zmieniają się w oczach mężczyzny w miejsca kaźni, takie jak obozowa narzędziownia, scena jednych z najbrutalniejszych przekroczeń, niedających się w żaden sposób usprawiedliwić przymusem. Wykorzystywanie więźniarek pozwalało kapo poczuć się przez chwilę jednym z NICH, z esesmanów, istot silniejszych, wolnych od koncentracyjnej nędzy. Tišma nie pozwala swojemu bohaterowi na odkupienie. Tak, groziła mu śmierć. Ale nie wszystko da się usprawiedliwiać wojną, czytamy wszak także o bezwzględnych zachowaniach Lamiana z czasów studiów w Zagrzebiu, także związanych z żydowskością.

Achronologiczna narracja wraca do lat szkolnych narratora, czasów studiów w Zagrzebiu, a także obozowego okrucieństwa. Staremu Lamianowi towarzyszy zadziwienie tym, że można tak po prostu zapalić lampę, zjeść kolację, spać. Pogoń za Heleną to ucieczka przed wspomnieniami, a jednocześnie desperackie ich ściganie. Wykorzystywana niegdyś kobieta ma być szansą na to, by stanąć przed kimś i powiedzieć: tak, to ja. Kapo Furfa, człowiek przybranej tożsamości, który tak sprawnie unikał śmierci, zabijając innych, że zaczął czerpać z tego swoistą satysfakcję.

Kapo to powieść brutalna, ale znakomita. Można długo pisać o wielu aspektach wojennego doświadczenia, jakie autor pokazuje niemal mimochodem (więźniarki, oddające się za iluzoryczną szansę przetrwania, też wybierają ścieżkę ratunku – jakże inną od Lamiana!). Interesujące jest też bałkańskie spojrzenie na wojnę, gdzie los Serbów w rękach ustaszy nie jest lepszy od sytuacji aresztowanych przez Niemców Żydów, a krańcowo wrogie pod pewnym względem narody lądują później w tym samym państwie. Fascynująca jest wspólnota (niektórych!) losów bohatera z autorem, o którego węgiersko-serbsko-żydowskiej tożsamości ciekawie pisze w posłowiu tłumaczka, Magdalena Petryńska.

Kapo
Tagi:  literarura światowa 
recenzja artrage
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 W książkach nigdy nie podjęto próby stworzenia nowego wiedźmina, a tym bardziej Vesemir nie zdecydowałby się na taki ruch wobec Ciri.
-

Wiedźmin - kto zagrał Vesemira w 4. sezonie? Nagradzany aktor z hitowych seriali

2 Dust Bunny
-

Dust Bunny - zwiastun filmu. Mads Mikkelsen jako zabójca potworów - spod łóżka i nie tylko

3 7. Vampire Hunter D
-

Filmy animowane, o których mówi się za mało. Perełki, które nie przebiły się do mainstreamu [TOP 10]

4 Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
-

Zwiastun Na noże 3. Gotycki klimat wylewa się z ekranu i zaskakuje widzów!

5 Ojciec chrzestny
-

Takich filmów gangsterskich już się nie robi. Oto dziesięć klasyków kina [TOP 10]

6 Hollow Knight: Silksong
-

Hollow Knight: Silksong to ogromny hit! Setki tysięcy graczy i... problemy z cyfrowymi sklepami

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e172

Moda na sukces

s03e01

s38e165

Zatoka serc

s12e22

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e01

s2025e179

The Lead with Jake Tapper

s01e21

s01e91
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ray Fisher
Ray Fisher

ur. 1987, kończy 38 lat

Martin Freeman
Martin Freeman

ur. 1971, kończy 54 lat

Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo

ur. 2002, kończy 23 lat

David Arquette
David Arquette

ur. 1971, kończy 54 lat

Ella Rae Peck
Ella Rae Peck

ur. 1990, kończy 35 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV