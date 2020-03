Little America: sezon 1 - recenzja

Little America jest serialem godnym polecenia nie tylko dlatego, że wcześniejsze produkcje AppleTV+ nie rozpieszczały, ale też ze względu na formę antologii i niedługich historii opowiadających o życiu imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowego smaczku dodaje także fakt, że są to historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Dzięki temu są różnorodne, ale łączy je oczywiście wspólny element w postaci bardzo przyziemnych, ale wciąż uroczych i inspirujących wydarzeń, co może nie zawsze jako pierwsze przychodzi na myśl w kontekście imigrantów w USA.

Historie zainspirowane zostały artykułami z Epic Magazine, ale mimo swojej prostoty, wcale nie tracą, jeśli chodzi o serwowanie licznych refleksji i wniosków płynących z życia w małym miasteczku. Warto bowiem podkreślić, że wszystkie historie rozgrywają się daleko poza wielkimi metropoliami, co jeszcze bardziej pozwala widzom na rezonowanie z ekranowymi wydarzeniami. Kiedy mamy do czynienia z antologią, często zdarza się, że jedna historia wyróżnia się na tle innych, ale zawsze też przytrafią się takie, które nie są już tak udane. Serial od Apple świetnie się z tego wyłamuje i prócz jednej, nieco słabszej historii, prezentuje w pozostałych odcinkach bardzo wysoki poziom.

Całość dzięki podejściu do narracji i prezentowaniu wielu humorystycznych elementów, staje się bardzo przystępna, ale wciąż treść pełna jest okazji do głębszego zastanowienia się nad życiem zwykłych ludzi, którzy musieli dokonywać w swoim życiu wiele trudnych wyborów. Przyziemność i naturalność w opowiadaniu tylko pogłębia pozytywne wrażenia, bo nawet jeśli zdaje nam się, że coś nie mogło się wydarzyć, jak choćby kierowanie hotelem przez nastolatka w pierwszej historii, to jednak wszystko dalej jest bardzo angażujące.

W Little America nie ma wielkich gwiazd i bardzo dobrze, bo nie odwracają uwagi od przedstawianych historii. Obecni w obsadzie aktorzy i tak świetnie wywiązali się ze swoich zadań, dzięki czemu oglądanie różnych spojrzeń na amerykańskie losy imigrantów było jeszcze ciekawszym doświadczeniem. Nawet jeśli mamy do czynienia z tak aktualną i poważną historią, jak ta o imigrancie z Syrii, który musiał ukrywać swoje uczucia do drugiego mężczyzny, nieco bardziej poważne tony przełamywane są niebanalnym humorem. W większości wypadków udaje się to w punkt i wielka tutaj zasługa scenarzystów, którzy potrafili nadać każdemu odcinkowi podobny charakter. Nawet w odcinkach odbiegających konwencją od innych, jak ten z francuską emigrantką, gdzie całość miała nieco bardziej fantastyczne zabarwienie.

Choć styl i sposób prowadzenia narracji ocenić należy bardzo wysoko, to jednak nie zawsze udaje się uniknąć pułapek. Czasem krótki czas trwania odcinków wymusza gimnastykowanie się twórców z opowiedzeniem wszystkich kluczowych elementów dla danej rodziny lub osoby, jak w przypadku Ai z Chin. Retrospekcje wplecione w ten odcinek powodują, że nie jest już tak dynamiczny i paradoksalnie staje się mniej angażujący ze względu na wybijanie nas z głównego wątku. Mamy też nietypową sytuację, gdyż bohaterowie nawet z nieco mniejszym budżetem domowym, są w stanie korzystać z drogich sprzętów Apple. Wyraźnie rzuca się w to oczy i może przeszkadzać.

Ostatecznie serial wypada naprawdę dobrze i dzięki świetnemu opracowaniu artykułów z prawdziwymi historiami emigrantów, udaje się na ekranie pokazać wiele aspektów życia takich osób i wszystkich tych złożonych elementów. Humor i obrana konwencja pozwalają na jeszcze ciekawszy seans, ale ani na chwilę twórcy nie tracą umiejętności wplecenia w całość także tych mniej przyjemnych wątków. Warta polecenia produkcja i oby doczekała się kolejnego sezonu, w którym być może doczekamy się też historii z perspektywy Polaka? Zapewne AppleTV+ zechce wykorzystać sukces bardzo dobrze przyjętego sezonu pierwszego.