MLB The Show 25 - recenzja gry

Gra zdaje się celować w równowagę między autentycznością a przystępnością, co czyni ją atrakcyjną zarówno dla zagorzałych fanów baseballu, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym sportem.

Już od pierwszego uruchomienia da się dostrzec, że MLB The Show 25 oferuje wiele opcji dostosowania poziomu trudności. Gracze mogą wybierać spośród intensywnych (opartych na precyzyjnym timingu i pozycjonowaniu) systemów rzucania, bronienia i uderzania, a także z opcji pośrednich (skupiających się tylko na timingu lub pozycjonowaniu). Można też pozwolić grze na automatyczne wykonywanie tych akcji. To przyjazne podejście umożliwia nowym graczom stopniowe zaznajamianie się z mechanikami, a weteranom dostrojenie rozgrywki do swoich preferencji. Wszystkie aspekty są wyjaśnione w jasny i zrozumiały sposób, co ułatwia wejście w świat MLB The Show 25 nawet osobom, które od dawna nie śledziły baseballu.

Sama rozgrywka po skonfigurowaniu ustawień jest prosta i intuicyjna. Wybieramy drużynę, po czym decydujemy, czy chcemy rozpocząć od rzucania, czy uderzania. Gra prezentuje się świetnie wizualnie – ma dopracowane animacje, które wciągają w baseballową atmosferę.

Główną atrakcję stanowią rozbudowane tryby gry. Największą innowacją w tegorocznej edycji jest znacząca przebudowa Road to the Show. Tryb też można uznać za kampanię fabularną. W przeciwieństwie do poprzednich lat gracze nie zaczynają od razu w głównych ligach, lecz tworzą postać, rozpoczynają karierę od meczów w szkole średniej i przechodzą przez kolejne etapy, aby ostatecznie spróbować swoich sił w Major League Baseball. Ten nowy system oferuje zaskakującą różnorodność z różnymi opcjami uczelni i drużyn, które stają się dostępne w zależności od wyników i podejmowanych decyzji. Istnieje również możliwość pominięcia etapu uniwersyteckiego i podpisania kontraktu z drużyną MLB bezpośrednio po szkole średniej, jednak gra w ligach akademickich pozwala na rozwijanie umiejętności i uzyskanie lepszych ofert z wyższych szczebli, zamiast mozolnego przebijania się przez niższe ligi. Road to the Show to niezwykle rozbudowany tryb, który jednak cierpi na niski budżet realizacji warstwy fabularnej. Historia nie jest ciekawie opowiedziana. Wykorzystano sztywne animacje i brakuje aktorów głosowych. Gracze muszą śledzić generyczne scenki przerywnikowe z tekstowymi dymkami. Sporadycznie pojawiają się opcje wyboru odpowiedzi w dialogach, ale wydaje się, że nie mają one znaczącego wpływu na przebieg historii. Fani serii NHL doskonale wiedzą, o co chodzi, bo w tej sportowej produkcji tryb fabularny wygląda niemal identycznie. Mimo tych niedociągnięć jest to duże ulepszenie w porównaniu z poprzednimi odsłonami.

Kolejną ważną nowością jest tryb Diamond Quest, będący częścią popularnego Diamond Dynasty. Wielu graczy wciągnie on na długie godziny. Wprowadza element roguelike do MLB The Show 25 i prezentowany jest w formie gry planszowej. Gracze rzucają kostką, aby poruszać się po planszy, a pola mogą oferować nagrody, nie robić nic lub inicjować wyzwania gameplayowe (takie jak zdobycie określonej liczby runów lub wyautowanie określonej liczby zawodników), za które można otrzymać karty. Po dotarciu do końca planszy gracze biorą udział w meczu, a wygrana oznacza zachowanie wszystkich zdobytych nagród, natomiast porażka skutkuje utratą wszystkiego. Ten tryb jest niezwykle wciągający i stanowi świetne uzupełnienie gry. Pozwala na zdobywanie kart i innych nagród bez poczucia monotonii prowadzenia samych rozgrywek sportowych.

W grze powracają również znane tryby, takie jak Franchise Mode, który doczekał się drobnych zmian w sposobie pozyskiwania wolnych agentów, oraz Storylines, który świetnie się prezentuje, choć obecnie oferuje niewiele zawartości. Dla osób niezaznajomionych z historią baseballu niektóre elementy trybu Storylines mogą być niezrozumiałe, ale stanowi on ciekawą podróż przez historyczne opowieści prawdziwych zawodników, a w przyszłych aktualizacjach planowane jest dodanie kolejnych treści.

MLB The Show 25 oferuje szereg małych, ale znaczących ulepszeń do dotychczasowej formuły. To najlepsza odsłona serii! Choć w niektórych aspektach gra może wydawać się niedopracowana, to nowe dodatki do trybów Road to the Show i Diamond Dynasty sprawiają, że warto po nią sięgnąć. Zwłaszcza że jest ona przystępna zarówno dla doświadczonych graczy, jak i osób niemających wcześniej do czynienia z tym cyklem.