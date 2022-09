Monarch: sezon 1, odcinek 1 - recenzja

fot. materiały prasowe

Monarch idzie podobną drogą co serial Imperium, który w 2015 roku podbijał światowe ekrany. Te podobieństwa są tak naprawdę na skraju plagiatu, bo nawet szczegóły fabularne z pilota są praktycznie takie same jak w słynnym hicie telewizji FOX. Na czele z tym, co robi głowa rodziny, w którą wciela się Susan Sarandon. Twórcy chyba nie rozumieją, dlaczego Imperium stało się hitem. Pierwszy plan powinien należeć do muzyki. To ona ma opowiadać historię! A w nowej produkcji jest zaledwie tłem. Tam hip-hop, tu country. W ogóle nie widzę tu pomysłu na wykorzystanie ciekawych utworów.

Twórcy nie wiedzą, co zrobić i jak poprowadzić historię, więc serwują nam schematy z oper mydlanych. Scenariusz nie daje wybrzmieć gatunkowym kliszom ani nie bawi się konwencją. Dostajemy szereg oczywistości i tak okropnie kiczowate banały, że wywołuje to totalny dyskomfort. Konflikty są wydumane, a relacje przekombinowane i kiepsko nakreślone. Rozwój fabuły jest tak bardzo przewidywalny, że aż odechciewa się kontynuowania tej serialowej przygody.

Być może to wszystko nie miałoby znaczenia, gdyby chociaż twórcy świadomie operowali schematami gatunkowymi dla podkreślenia dramaturgicznego efektu, który jednocześnie pozwoliłby aktorom wybrzmieć. Casting jest fatalny, a gra aktorska przypomina tę z najsłabszych oper mydlanych. Żal Anny Friel, która w wielu serialach pokazała talent, a tutaj nie dostaje do zagrania nic, co stworzyłoby człowieka na ekranie. Nawet fantastyczna Susan Sarandon dostaje postać schematyczną, która w dużej mierze jest kopią bohatera Imperium i najpewniej w kontekście jej rzekomego umierania , pójdzie to tym samym kierunkiem. Bo przecież nikt nie zatrudnia takiego nazwiska na epizod w jednym odcinku.

Kwestia muzyczna Monarch będzie indywidualnie odbierana. Jeśli ktoś lubi country, z pewnością odbierze to lepiej. Szkoda, że muzyka została zepchnięta na drugi plan, bo nie może wybrzmieć na tyle, by przejąć serial i odwrócić uwagę od jego wad. To jest największy grzech twórców.

Monarch to serial zły, który na wejściu jest spalony. Pierwszy odcinek odkrywa jego wszystkie wady - kiepsko napisany scenariusz, fatalną grę i okropne prowadzenie historii. Do tego budowanie mrocznej tajemnicy jest pozbawione wizji. Odradzam.