Mort - recenzja książki

Mort - recenzja książkiData premiery w Polsce: 18 września 2025
Mort Terry’ego Pratchetta to czwarta powieść ze Świata Dysku, a zarazem pierwsza, w której Śmierć wychodzi z cienia, by stać się pełnoprawnym bohaterem.
To właśnie w tej powieści poznajemy bliżej Śmierć – nie jako ponurą kostuchę, lecz jako postać zaskakująco ludzką, pełną ciekawości i melancholii, a momentami… pasji kulinarnych. Bo czyż nie jest ujmujące, gdy uosobienie kresu wszystkiego próbuje zostać kucharzem?
Fabuła rozpoczyna się, gdy młody, niezdarny chłopak Mortimer, zwany po prostu Mortem, zostaje wybrany na ucznia Śmierci. Trafia do jego niezwykłej domeny, gdzie czas stoi w miejscu, a rzeczywistość pachnie wiecznością. Tam poznaje Alberta, najlepszego maga w dziejach, który od setek lat ukrywa się w świecie Śmierci, oraz Ysabel, przybraną córkę swego nowego mistrza. To właśnie w tym miejscu Mort uczy się nie tylko fachu, ale i tego, że każde życie ma znaczenie, nawet jeśli kończy się zgodnie z przeznaczeniem.
Kiedy jednak przychodzi chwila próby, Mort popełnia błąd – kierując się sercem, postanawia ocalić księżniczkę Keli przed zabójstwem. To gest piękny, ale i niebezpieczny, bo narusza samą strukturę rzeczywistości. Świat, w którym Keli nadal żyje, zaczyna się rozwarstwiać i blaknąć, a młody uczeń musi zmierzyć się z konsekwencjami własnej empatii. To opowieść o dojrzewaniu, o odpowiedzialności za wybory i o tym, że nawet w świecie, gdzie istnieje Śmierć, można mówić o miłości, odwadze i sensie istnienia.
Jednym z zabawniejszych fragmentów książki jest rozmowa Morta z Albertem:
Mort się zastanowił.
– Nie – powiedział w końcu – a co?
Zapadła cisza. Po chwili starzec się wyprostował.
– Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie uzyskują odpowiedzi i mają za swoje.
Właśnie w takich chwilach Terry Pratchett pokazuje całą swoją mądrość. Łączy humor z refleksją, a śmiech z melancholią. Śmierć nie jest już tylko końcem, ale punktem wyjścia do rozmowy o życiu. To powieść o granicach losu, o próbie zrozumienia świata, o tym, jak łatwo zachwiać równowagę między przeznaczeniem a ludzką wolą.
Nie ma tu tylu mitologicznych odniesień, co w Eryku, ale Pratchett nie potrzebuje klasycznych aluzji. Tworzy własną mitologię, w której Śmierć ma czarny ogród, przybraną córkę i pragnienie, by poczuć coś więcej niż obowiązek. Jego świat jest pełen ironii, ale też ciepła.
Mort to jedna z najważniejszych powieści ze Świata Dysku. Jest mądra, zabawna i wzruszająca. Pokazuje, że nawet Śmierć może tęsknić, a młody chłopak może nauczyć się, że każda decyzja, nawet ta wbrew zasadom, czyni nas naprawdę żywymi.
Poznaj recenzentaSerafina Knych
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
paź
Bohema
15
paź
Złotowłosa
15
paź
Druga Furioza
16
paź
Left-Handed Girl
16
paź
Sygnaliści
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1947, kończy 78 lat
ur. 1966, kończy 59 lat