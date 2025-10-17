Nienawidzę Baśniowa. Tom 5: Gert w Piekle - recenzja komiksu

Nienawidzę Baśniowa. Tom 5: Gert w Piekle - recenzja komiksuData premiery w Polsce: 12 lutego 2025
Wydawało się, że Gert zakończyła swoją przygodę w Baśniowie i na dobre wróciła do naszego świata. Jednakże niektóre historie się nie kończą… a raczej nie mają dobrego zakończenia.
Seria Skottie’ego Younga Nienawidzę Baśniowa była bardzo interesującym – nawet mimo słabszego zakończenia – powiewem świeżości. To opowieść o dziewczynce (a obecnie kobiecie w ciele dziecka) w baśniowej krainie, kipiącej od frustracji i agresji, pragnącej wrócić do naszego świata i niewahającej się rozpętać licznych masakr, by to zrobić. Była to seria pełna humoru, nieskrępowanej brutalności i zwariowanych pomysłów.
Wydawało się jednak, że ta historia dobiegła końca, A Gert wróciła do naszego świata i resztę żywota spędzi w „normalnych”, chociaż dość nudnych warunkach. Okazało się jednak, że lata pobytu w Baśniowie odcisnęły na niej piętno: nie potrafi dostosować się do życia na ziemi, nadal ma problemy z agresją i nie znosi, gdy ktoś mówi jej, co robić. To nie najlepsze kwalifikacje, by utrzymać pracę… chyba że pojawi się miliarder, który zaoferuje jej misję idealną do jej umiejętności – powrót do Baśniowa i wydostanie stamtąd jego syna. I tak Gert, już w dorosłym ciele, rusza na misję z nowymi towarzyszami… a droga do celu prowadzi przez Piekło.
Historia, podobnie jak we wcześniejszych tomach, przebiega dość linearnie, łącząc chwile wytchnienia z obrazowym przedstawieniem kolejnych zagrożeń… i rozprawiania się z nimi. Young serwuje też nieliczne zwroty fabularne, dość łatwe do przewidzenia z racji obranej konwencji i charakterystyki poszczególnych postaci. Ale to nie to wydaje się głównym problemem komiksu, a dość letni odbiór całej historii. Scenarzyście nie udało się wykrzesać emocji i entuzjazmu, które towarzyszyły szczególnie pierwszym dwóm komiksom z serii. Nawet humor nieco przyklapł, mimo udanego przekładu Marcelego Szpaka.
Strona graficzna jest średnio udana, chociaż to być może kwestia przyzwyczajenia do stylu Skottie’ego Younga, który w poprzednich albumach odpowiadał zarówno za scenariusze, jak i rysunki. W Gert w Piekle tę drugą funkcję przejął Brett Bean i chociaż w wielu miejscach stara się utrzymać wcześniejszą konwencję, to ma się wrażenie, że całość jest nieco bardziej toporna, mniej cartoonowa i mniej przyjemna dla oka. I nie tylko dlatego, że Gert nie jest już słodką dziewczynką z zabójczym wyrazem twarzy, a zgorzkniałą kobietą w średnim wieku.
Gert w Piekle jest średnio udanym powrotem do serii, przede wszystkim wynikającym z braku interesującej historii do opowiedzenia. Rozwiązania działające we wcześniejszych tomach się wyczerpały, a nie widać, by Young miał pomysł, czym je zastąpić. Efektem jest komiksowa zgrana płyta i opowieść pozbawiona wcześniejszego – zabarwionego masakrą, ale jednak – uroku. Pozostaje mieć nadzieję, chociaż solidnie podlaną sceptycyzmem, że kolejna część – gdy Gert zapewne już na dobre rozgości się w Baśniowie – będzie w stanie przywołać choć część klimatu znanego z serii.
Poznaj recenzentaTymoteusz Wronka
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
paź
Bohema
15
paź
Złotowłosa
15
paź
Druga Furioza
16
paź
Left-Handed Girl
16
paź
Sygnaliści
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1947, kończy 78 lat
ur. 1966, kończy 59 lat