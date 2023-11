Poradnik prawdziwej damy. Przypadek, wypadek czy intryga? - recenzja książki

Skarpa Warszawska

Trzecia powieść autorki z kryminalnego cyklu Hrabina Harleigh i tajemnice obfituje w liczne wypadki – z pewnością żaden z nich nie jest przypadkowy.

Po ostatnich przerażających wydarzeniach lady Frances Harleigh chciałaby w końcu zaznać nieco spokoju. Jednak nie jest jej dane za długo się nim nacieszyć. Wielkimi krokami zbliża się ślub jej młodszej siostry, Lily, a Frances angażuje się w jego organizację. Gdy niespodziewanie pojawia się problem, który może doprowadzić do niemałego skandalu wśród londyńskiej socjety, lady Harleigh musi pośpieszyć się z przygotowaniami, jeśli nie chce, aby Lily uciekła i wzięła potajemny ślub z narzeczonym, Leo Kendrickiem. Z pomocą przychodzi ukochany Frances, George Hazelton, który proponuje, by uroczystość odbyła się w jego rodzinnej posiadłości na wsi. Pomysł wydaje się idealny – z dala od londyńskiego gwaru i plotek będzie można spokojnie zgromadzić całą rodzinę i poczynić ostatnie weselne przygotowania, a także oddać się typowo wiejskim zajęciom: jeździe konnej, strzelaniu z łuku, polowaniu na ptactwo, piknikom i spacerom po okolicznych lasach i łąkach. Jednak sielską atmosferę szybko zakłóca seria niebezpiecznych wypadków. Hrabina Harleigh, z właściwą sobie przenikliwością, niemal od razu zauważa, że żadne zdarzenie nie było przypadkowe, choć na takie miało wyglądać. Mało tego, wszystkie poszlaki wskazują na to, że to narzeczony jej młodszej siostry znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Frances ponownie musi przeprowadzić własne śledztwo, zanim dojdzie do kolejnego nieszczęścia.

Trzecia powieść Dianne Freeman Poradnik prawdziwej damy. Przypadek, wypadek czy intryga nie odbiega poziomem od poprzednich części cyklu Hrabina Harleigh i tajemnice, który szczególnie spodoba się miłośnikom kryminalnych historii w stylu retro. Autorka bardzo dba o wierne oddanie dziewiętnastowiecznej rzeczywistości i przedstawienie wiktoriańskich zasad, ale nie traci przy tym swojego – niekiedy złośliwego – humoru. Świetnie odnajduje się także w konstruowaniu skomplikowanych intryg i zagadek oraz budowaniu wielowarstwowej fabuły z licznymi bohaterami. Właściwie do samego końca opowieści nawet najbardziej uważny czytelnik może nie domyślać się, który bohater odpowiada za niebezpieczne wypadki.

W trzeciej części cyklu o hrabinie Harleigh wyraźnie zaznaczony jest również wątek rozkwitającego uczucia między Frances i George’em. Mimo że akcja książki rozgrywa się u schyłku XIX wieku, kiedy rola kobiety była ściśle określona, a tym samym ograniczona, to Dianne Freeman stara się budować swoją główną bohaterkę jako postać znającą własną wartość i silną, dla której fundamentem udanego, poważnego związku powinno być między innymi partnerstwo. Dzięki temu fabuła powieści – choć osadzona w minionej epoce – nawiązuje do współczesnych przekonań.