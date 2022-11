Reboot: sezon 1 - recenzja

fot. materiały prasowe

Reboot to pełnoprawna satyra na to, jak wygląda współczesny świat seriali. Twórcy biorą na warsztat wszystko – powroty kultowych sitcomów po wielu latach, kult gwiazd i mityczną poprawność polityczną. Nie boją się śmiać z absurdów branży, które często są piętnowane w komentarzach przez Internautów. W jakimś stopniu też pozwalają zrozumieć różne mechaniki decydujące o tym, dlaczego niektóre rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej. Satyryczny styl produkcji staje się jego mocną zaletą, bo twórcy podeszli do tego rozważnie, z pomysłem i charakterem.

Praca nad rebootem fikcyjnego serialu komediowego jest w stanie zaproponować nam dość fascynującą rozrywkę, którą najłatwiej można porównać do serialu Odcinki. Czuć w tym bardzo podobne podejście do wyśmiewania absurdów branży serialowej. Jednocześnie produkcja sprawnie opowiada historię bohaterów. Różnica polega na tym, że nie mamy tutaj fikcyjnej wersji prawdziwego aktora, ale grupę postaci, których poczynania stają się pewnym komentarzem do różnych przywar hollywoodzkich gwiazd. Wyśmiewanie takich aspektów sprawdza się wyśmienicie.

Reboot

Każdy serial komediowy oparty na grupie postaci musi mieć dobrze rozpisanych i zbudowanych bohaterów, aby ich wpływ na jakość humorystyczną produkcji był odczuwalny. Pod tym kątem Reboot sprawdza się znakomicie. Każdy tutaj wnosi coś do fabuły, rozbawia nas i zarazem podkreśla różne absurdalne aspekty branży. Dobrze sprawdza się zestawienie pokoleń, czyli czasów, gdy komedie były niepoprawne politycznie, z tym, co dostajemy współcześnie. Udaje się więc budować tę satyrę na wielu poziomach. Dzięki temu serial utrzymuje dobry poziom.

Czasem Reboot wpada we własne sidła – zatraca się trochę w schematach, z których wielokrotnie się śmieje. Relacje obsady fikcyjnego serialu często są banalne. Nie do końca świadomie popadają w niepotrzebną prostotę. Te kwestie powinny zostać lepiej wykorzystane do rozbudowy humorystycznego aspektu serialu.

Trudno jednak narzekać na Reboot, bo pomysł na satyrę jest udany i zabawny. Jeśli komuś podobały się wspomniane Odcinki, na pewno od razu wciągnie się w ten serial. Czuć jednak, że drzemie w tym potencjał na o wiele lepszą produkcję. Być może w potencjalnym 2. sezonie?