Silos - sezon 2, odcinek 8 - recenzja

W 8. odcinku Silosu wątek Juliette zapowiadał się ekscytująco. W poprzednim epizodzie Solo został ranny, ale nie było go w pobliżu, co budziło niepokój. Nawet bohaterka szybko doszła do wniosku, że ktoś mógł go napaść, więc wzięła ze sobą siekierę. Twórcy ponownie postanowili maksymalnie wydłużyć jej wątek, ponieważ zaczęła odczuwać skutki choroby dekompresyjnej z powodu zbyt szybkiego wynurzenia się na powierzchnię. Dobrze, że scenarzyści pamiętali o tej kwestii, skoro Solo wspominał o tym w poprzednim tygodniu. Wydaje mi się, że objawy u Juliette wyglądały wiarygodnie, co automatycznie podniosło poziom emocji.

Twórcy na tym nie poprzestali, bo jeszcze dołożyli jej cierpienia, gdy została trafiona strzałą przez tajemniczą, zamaskowaną postać. To zaskoczyło, ale prawdziwa niespodzianka czekała na nas w końcówce odcinka, gdy okazało się, że walczyła z nastolatką. Potem pojawiły się jeszcze dwie inne młode osoby. Twórcy cały wątek Juliette w tym epizodzie podporządkowali temu cliffhangerowi, który rzeczywiście powoduje to, że na dalszy ciąg będziemy czekać z niecierpliwością. Co nie zmienia faktu, że fabuła niewiele posunęła się do przodu.

Inaczej wyglądało to w przypadku Lukasa, który próbował rozszyfrować wiadomość Salvadora Quinna. Z rosnącym zainteresowaniem obserwowałam, jak krok po kroku zbliżał się do jej odkodowania, choć niezbyt dobrze mu szło z wykorzystywaniem niedawno zdobytych przywilejów oraz władzy. Przy okazji małego śledztwa i rozmów z rodziną z przędzalni wełny (miłe nawiązanie do tytułu pierwszego tomu) poznaliśmy sporo informacji o tajemniczym Salvadorze. Dla rodziny był powodem do wstydu, ale Bernard wyjawił Lukasowi, że to dzięki niemu od 140 lat nie wybuchły kolejne powstania. Choć odbyło się to kosztem wymazania cennej wiedzy. Widzowie sami to ocenią, gdy Lukas wyjawi pełną treść rozszyfrowanej wiadomości. Wygląda na to, że prawda o istocie silosu okaże się nieprzyjemna, co zasugerowało pierwsze zdanie.

Ponadto ciekawił wątek Walker, która udała się na wyższe piętra, aby naprawić pompę. Okazało się, że Bernard zastawił pułapkę. Shirley ostrzegała ją przed tym, ale ta historia bardzo przewidywalnie się rozwinęła. Nie zaskoczyło to, że burmistrz wykorzystał uczucia Walker do uwięzionej Carli, aby ta donosiła mu o planach rebeliantów. Harriet Walter i Tim Robbins dobrze zagrali w tej scenie, dzięki czemu odczuwało się spore napięcie. Może Shirley domyśli się, że starsza kobieta została wtyczką Bernarda. Na razie Walker budzi współczucie, bo zdradza swoich przyjaciół, nie wiedząc, czy burmistrz dotrzyma słowa i nie skrzywdzi Carli.

Niestety rozczarowały mnie pozostałe wątki. Sims czuł się niedoinformowany przez Amundsena, który coraz skuteczniej działa jako szef ochrony Wydziału Sądowego. Choć trzeba przyznać, że dostaje sporą pomoc od innych. Camille działała za plecami męża, ale tym razem obeszło się bez przynudzających rozmów małżeńskich. Jeszcze Sims próbował ostrzec Lukasa, że Bernard go wykorzystuje do swoich celów, aby później go zdradzić. Takie gierki oglądaliśmy przez ponad połowę sezonu, więc spowszedniały, a nawet stały się męczące przez ciągłe oczekiwanie na konkrety. Tak jak wątek Paula Billingsa i jego żony, którym nieco na siłę próbuje się nadać ważność fabule. Przynajmniej w ich scenie nie zabrakło emocji, bo oboje bardzo przeżywają wydarzenia w silosie. Boją się o siebie nawzajem i o swoje dziecko.

Ósmy odcinek Silosu był dobry, jednak da się odczuć, że twórcy grają na czas. By przedłużać wątki, dodają różne motywy – np. Salvadora Quinna – których nie było w książce. To fajnie rozwija i wzbogaca historię, ale czekanie na odpowiedzi zaczyna irytować. Finał coraz bliżej, więc przyszedł czas na przyspieszenie akcji!