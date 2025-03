Słuchajcie, jak kłamią - recenzja książki

Źródło: Albatros

Amy Tintera to autorka kilku bestsellerów New York Timesa z gatunku young adult. Wychowała się w Austin, dlatego akcja jej powieści często osadzona jest w Teksasie. Słuchajcie, jak kłamią to jej pierwsza książka dla dorosłych czytelników.

Lucy Chase od pięciu lat jest podejrzana o morderstwo, o którym wciąż huczy jej rodzinne miasteczko. Problem w tym, że Lucy nic nie pamięta z nocy, gdy zginęła jej najlepsza przyjaciółka. Zmuszona do powrotu w miejsce, gdzie już ją osądzono, Lucy odkrywa, że wśród oskarżycielskich szeptów kryje się coś więcej. Co dokładnie? W rozwiązaniu zagadki pomoże jej podcast true crime prowadzony przez Bena Owensa.

Trzeba przyznać, że główna bohaterka jest bez wątpienia siłą tej książki. To niezwykle charakterna osóbka, która mimo tragicznej przeszłości nie daje się stłamsić, chociaż wiadomo, że czasem też ma wszystkiego dosyć. Lucy niewiarygodnie dobrze sobie radzi, zważając na to, że w rodzinnym miasteczku wszyscy jej nienawidzą i podejrzewają o zamordowanie najlepszej przyjaciółki. Dzięki tej bohaterce w powieści nie brakuje czarnego humoru i naprawdę można zapałać do tej postaci sympatią. Aż nie chce się wierzyć, że to ona mogłaby być sprawczynią morderstwa, a nie oszukujmy się, autorka robi wszystko, aby czytelnik uwierzył, że to właśnie ona jest winna.

Tintera w Słuchajcie, jak kłamią ukazała obraz stereotypowego małego miasteczka, gdzie za fasadą przyjaznych uśmiechów kryje się fałsz. Osoby z najbliższego otoczenia Lucy nie wierzą w jej niewinność, opowiadają dziennikarzowi historie, które mogą – w ten czy inny sposób – pogrążyć innych mieszkańców Plumpton.

Autorka bardzo fajnie przeplata rozdziały z perspektywy Lucy z podcastem, w którym o tamtym wydarzeniu wypowiadają się jej znajomi i mieszkańcy miasteczka. Sprawia to, że czytelnik jeszcze bardziej chce wiedzieć, kto tu w końcu mówi prawdę i kto stoi za morderstwem. Dzięki Benowi i jego podcastowi autorka uświadamia czytelnikom, jak łatwo można stać się ofiarą cudzej narracji. Pokazała tym samym, jak zgubny jest wpływ mediów na społeczeństwo.

Od tej powieści po prostu nie sposób się oderwać, chociaż na pozór nie dzieje się tu nic wielkiego, to czytelnik w napięciu śledzi kolejne wątki. Tak samo jak bohaterowie czeka na kolejne odcinki podcastu, aby dowiedzieć się, do kogo dotarł Ben i jakie tajemnice z przeszłości wyjdą na jaw. A jest tego dość sporo.

Amy Tintera przez cały czas manipuluje czytelnikiem. I trzeba jej przyznać, że robi to po mistrzowsku. Oddając głos wielu bohaterom, udało jej się stworzyć plątaninę sekretów, kłamstw i intryg. Pod koniec ani czytelnik, ani słuchacze podcastu nie mogą być pewni, kto tak naprawdę stoi za zbrodnią sprzed lat.

Słuchajcie, jak kłamią to sprawnie skonstruowana zagadka kryminalna, w której nie brakuje zwrotów akcji. To powieść, w której do ostatniej strony trudno jest rozgryźć, kto jest winny, a kto poszkodowany i to jest ogromny plus tej historii.