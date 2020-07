Snowpiercer. Tom 1: Przez wieczny śnieg - recenzja komiksu

Kurc

Wyobraźcie sobie niezwykle nowoczesny pociąg, który bez ustanku przemierza swoją trasę, bez postojów czy zmian rozkładu. Jest to także ostatnia kolebka ludzkości: Ziemię skuł lód, przeżyli tylko pasażerowie, często dość przypadkowi. Mieszkańcy najwyższych klas opływają w luksusy i cieszą się życiem; ci, którzy trafili do ogona pociągu, walczą o życie każdego dnia.

Komiks opowiada historię człowieka pochodzącego właśnie z końca pociągu: udaje mu się przedostać do lepszych przedziałów i odbyć długą podróż, nie raz konfrontując się z władzami i uprzywilejowanymi pasażerami. Dzięki temu poznajemy cały przekrój społeczności: prawdopodobnie ostatnich ludzi na naszej planecie.

Pierwszy tom Snowpiercera można określić jako antyutopię w klimatach postapokaliptycznych. W przypadku takiej konwencji musimy liczyć się z pewną umownością świata przedstawionego. Niemniej scenarzysta stara się nadać tej historii przynajmniej pozorów realizmu, od czasu do czasu prezentując retrospekcje czy tłumacząc, jak udaje się mieszkańcom pociągu nadal egzystować.

Snowpiercer. Przez wieczny śnieg. Tom 1 okładka

Album zilustrował Jean-Marc Rochette, który zaprezentował dość charakterystyczną formę dla komiksu europejskiego. Czarno-białe plansze są nakreślone wyrazistą kreską, koncentrują się przede wszystkim na postaciach i ich emocjach. Brak trochę elementów tła, ale z drugiej strony trudno spodziewać się pięknego tła na kadrach będących wnętrzami pociągu jadącego przez skuty lodem świat.

Historia napisana przez Jacquesa Loba przebiła się już do światowej popkultury. W 2013 roku mogliśmy oglądać film Snowpiercer: Arka przyszłości, a niedawno na mały ekran trafiła serialowa adaptacja. Co sprawia, że jest to tak nośna historia? Przede wszystkim umiejętnie łączy elementy akcyjne, oryginalnie wykreowany świat z dość pesymistyczną oceną ludzkiej natury. Los głównego bohatera jest tu papierkiem lakmusowym.

Pierwszy tom Snowpiercera pt. Przez wieczny śnieg nie zamyka historii pociągu przemierzającego zmrożoną Ziemię, ale jednocześnie stanowi zamkniętą całość. Idealne okoliczności, by sprawdzić, czy ta opowieść wam odpowiada.