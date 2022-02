Star Trek: Discovery: sezon 4, odcinki 10 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Trek: Discovery naprawdę potrafi zadziwić brakiem pomysłu na ten sezon. Momentami można odnieść wrażenie, że zawęża się on do "nowe zagrożenie" i "tajemnicza rasa". Tyle. Większość sezonu za nami, a twórcy nie są w stanie złapać wiatru w żagle. Wręcz świadomie spowalniają tempo, nie oferują w zamian nic wartościowego i sensownego. Bohaterowie przebijają się przez granicę galaktyki, by dobić się do wspomnianej rasy, ale jest to schematyczne i banalne. Scenarzyści skupiają się na relacji Burnham z panią prezydent Federacji. Dodajmy, że relacji nieciekawej, nudnej i tak bardzo przepełnionej banałami, że to aż boli. Kwintesencją jest przemowa do załogi o zagrożeniu dla Ziemi i innych pobliskich planet. Zamiast emocji i świadomości stawki gry, można jedynie zgrzytać zębami od sztucznej górnolotności.

Kuriozalną decyzją jest rozbudowanie motywacji Tarki, który jest postacią wywołującą jedynie obojętność. Stereotypowy, nudny, nieciekawy - takie też są sceny z jego przeszłości, które zajmują jedną trzecią odcinka i kompletnie nic nie wnoszą. Te jego motywacje nie zmieniają nic w tym, że jest postacią fatalnie napisaną i pozbawioną jakiegoś interesującego pomysłu wyjściowego.

Star Trek: Discovery: sezon 4, odcinek 10

Twórcy pozbawieni kreatywności wypełniają czas odcinka rzeczami zbyteczny. Kogo obchodzi prawdopodobny romans Saru? To jedyna dobra postać w tym serialu, a do tego nieźle zagrana pomimo oparów absurdu i banału. Tylko to, co tutaj zaprezentowano, jest w tym momencie bezsensowną komplikacją. To samo zresztą tyczy się kwestii Stametsa i powrotu Adiry. Twórcy powinni wrzucić drugie tempo, a zwalniają wszystko marnymi i niepotrzebnymi wątkami.

Star Trek: Discovery ma jedynie momenty, w których przedzieranie się przez granice galaktyki dostarcza wrażeń. Ale nawet tutaj pojawiają się dziwaczne sceny. Mamy krytyczną sytuację, walkę o przetrwanie, a z kompletnie niewyjaśnionych przyczyn za Burnham po mostku spacerują jakieś losowe postacie. Niedorzeczność sięgnęła nowego poziomu i w jakimś stopniu ta niefrasobliwość jedynie podkreśla problemy tego serialu.