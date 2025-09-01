Star Trek: Strange New Worlds: sezon 3, odcinek 7 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Konwencja fałszywego dokumentu tworzonego przez postać to motyw, który pojawił się w wielu produkcjach. Tym razem po ten pomysł sięgnęli twórcy Star Trek: Strange New Worlds. Trzeba przyznać, że nie jest to tylko ozdobnik w nic niewnoszącej historii, jak to często bywało w innych tytułach. Twórcy mają pomysł, który w tym świecie wydaje się odważny i odświeżający, bo pokazuje Gwiezdną Flotę i Federację z mniej idealistycznej strony. Daje też do zrozumienia, jaki w tym drzemie potencjał na przyszłość.

Sama misja załogi Enterprise jest ciekawa i dość nietypowa. Mamy konflikt dwóch planet i superbroń w postaci czegoś, co można nazwać kosmicznym smokiem. Pojawia się dylemat moralny, przed którym stoją bohaterowie i widzowie. Czy misja transportu czegoś, co pozwoli ocalić cywilów planety atakowanej, ale może doprowadzić do śmierci milionów niewinnych po stronie agresora, jest usprawiedliwiona? Twórcy stawiają odważne pytania i pokazują, że coś, co przeważnie było w tym uniwersum idealistyczne i czarno-białe, nie musi być takie. Można zakwestionować wiele działań Gwiezdnej Floty. Fakt, że po stronie dobra są ludzie, którzy popełniają błędy i podejmują złe decyzje, jest odświeżający i ważny.

Jednym z najbardziej intrygujących aspektów jest działanie Gwiezdnej Floty. W tym przypadku bohaterowie, choć na zewnątrz przedstawiają się jako naukowcy i odkrywcy, w rzeczywistości są też żołnierzami. Łatwo o tym zapomnieć na seansie seriali z tego świata, a Star Trek: Strange New Worlds w kreatywny sposób potrafi to zasygnalizować. To ważne, bo pozwala pogłębić uniwersum. Okazuje się, że jego potencjał jest jeszcze większy.

Cieszy fakt, że twórcy w tym odcinku nie zapomnieli, czym jest Star Trek. Pokazali, że – mimo dylematów moralnych, kwestionowania etyczności misji i błędnych decyzji – w tym wszystkim jest nadzieja i szczytny cel. Coś większego, ważniejszego niż pozory podkreślane dla pewnej tezy. To nadaje działaniom bohaterów, a nawet całej Federacji, głębszy sens. Motyw nadziei wypływający z tego odcinka wybrzmiewa dosadnie. Doceniam to, jak dobrze komponuje się z wyraźnie mroczniejszą perspektywą.

Serial Star Trek: Nieznane nowe światy nie zawodzi. Każdy odcinek trzeciego sezonu to coś nowego, przemyślanego i pomysłowego. Łatwo wciągnąć się w tę przygodę i docenić kreatywność twórców, którzy potrafią dostarczać prawdziwych wrażeń.