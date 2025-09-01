Reklama
placeholder

Star Trek: Strange New Worlds: sezon 3, odcinek 7 - recenzja

Tym razem Star Trek: Strange New Worlds wykorzystuje konwencję dokumentalną, aby pokazać Gwiezdną Flotę i Federację z innej perspektywy. Dzięki takiej decyzji serial intryguje​ i dodaje nowe warstwy do świata Star Treka.
Ocena recenzenta:
8/10
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Star Trek: Strange New Worlds: sezon 3, odcinek 7 fot. materiały prasowe
Reklama

Konwencja fałszywego dokumentu tworzonego przez postać to motyw, który pojawił się w wielu produkcjach. Tym razem po ten pomysł sięgnęli twórcy Star Trek: Strange New Worlds. Trzeba przyznać, że nie jest to tylko ozdobnik w nic niewnoszącej historii, jak to często bywało w innych tytułach. Twórcy mają pomysł, który w tym świecie wydaje się odważny i odświeżający, bo pokazuje Gwiezdną Flotę i Federację z mniej idealistycznej strony. Daje też do zrozumienia, jaki w tym drzemie potencjał na przyszłość. 

Sama misja załogi Enterprise jest ciekawa i dość nietypowa. Mamy konflikt dwóch planet i superbroń w postaci czegoś, co można nazwać kosmicznym smokiem. Pojawia się dylemat moralny, przed którym stoją bohaterowie i widzowie. Czy misja transportu czegoś, co pozwoli ocalić cywilów planety atakowanej, ale może doprowadzić do śmierci milionów niewinnych po stronie agresora, jest usprawiedliwiona? Twórcy stawiają odważne pytania i pokazują, że coś, co przeważnie było w tym uniwersum idealistyczne i czarno-białe, nie musi być takie. Można zakwestionować wiele działań Gwiezdnej Floty. Fakt, że po stronie dobra są ludzie, którzy popełniają błędy i podejmują złe decyzje, jest odświeżający i ważny.

Star Trek: Strange New Worlds: sezon 3, odcinek 7

arrow-left
Star Trek: Strange New Worlds: sezon 3, odcinek 7
fot. materiały prasowe
arrow-right

Jednym z najbardziej intrygujących aspektów jest działanie Gwiezdnej Floty. W tym przypadku bohaterowie, choć na zewnątrz przedstawiają się jako naukowcy i odkrywcy, w rzeczywistości są też żołnierzami. Łatwo o tym zapomnieć na seansie seriali z tego świata, a Star Trek: Strange New Worlds w kreatywny sposób potrafi to zasygnalizować. To ważne, bo pozwala pogłębić uniwersum. Okazuje się, że jego potencjał jest jeszcze większy.

Cieszy fakt, że twórcy w tym odcinku nie zapomnieli, czym jest Star Trek. Pokazali, że – mimo dylematów moralnych, kwestionowania etyczności misji i błędnych decyzji – w tym wszystkim jest nadzieja i szczytny cel. Coś większego, ważniejszego niż pozory podkreślane dla pewnej tezy. To nadaje działaniom bohaterów, a nawet całej Federacji, głębszy sens. Motyw nadziei wypływający z tego odcinka wybrzmiewa dosadnie. Doceniam to, jak dobrze komponuje się z wyraźnie mroczniejszą perspektywą.

Serial Star Trek: Nieznane nowe światy nie zawodzi. Każdy odcinek trzeciego sezonu to coś nowego, przemyślanego i pomysłowego. Łatwo wciągnąć się w tę przygodę i docenić kreatywność twórców, którzy potrafią dostarczać prawdziwych wrażeń.

Star Trek: Nieznane nowe światy
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Star Trek: Nieznane nowe światy
Oglądaj TERAZ Star Trek: Nieznane nowe światy Sci-Fi

Najnowsze

1 Wednesday
-

Oto Lady Gaga w 2. sezonie Wednesday! Netflix opublikował zdjęcie

2 Marvel - Tony Stark - Spider-Man
-

Zakończenie Avengers: Doomsday wg AI. Wizualny koszmar, ale pomysł wzrusza do łez

3 Dwayne Johnson
-

Dwayne Johnson przyznał, że nie wszystkie jego filmy były dobre. O tej roli marzył od dawna

4 007 First Light
-

Już wkrótce zobaczymy gameplay z 007: First Light. Zapowiedziano prezentację gry

5 Hell is Us
-

Hell is Us - recenzje już w sieci. Czy warto sprawdzić przygodę bez mapy i znaczników?

6 Prime Video - wrzesień 2025
-

Amazon Prime Video - nowości na wrzesień 2025. 2. sezon Pokolenia V, Ta dziewczyna i inne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e167

Moda na sukces

s42e227

Ridiculousness

s42e228

Ridiculousness

s42e229

Ridiculousness

s42e230

Ridiculousness

s38e159

Zatoka serc

s27e23

Big Brother (US)

s35e06

Ekipa z Essex
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Rozgrywka życia

05

wrz

Film

Rozgrywka życia
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zendaya
Zendaya

ur. 1996, kończy 29 lat

Boyd Holbrook
Boyd Holbrook

ur. 1981, kończy 44 lat

Lara Pulver
Lara Pulver

ur. 1980, kończy 45 lat

Ludwig Göransson
Ludwig Göransson

ur. 1984, kończy 41 lat

Zoe Lister
Zoe Lister

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

10

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV