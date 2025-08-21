Reklama
placeholder

Thrive: Heavy Lies The Crown - recenzja gry

Thrive: Heavy Lies The Crow to gra z fantastycznym konceptem, który w niekonwencjonalny sposób​ łączy RTS z city builderem. Nie wszystko jednak działa idealnie, przez co nie da się wysoko ocenić pracy twórców.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Thrive: Heavy Lies The Crown fot. materiały prasowe
Reklama

Thrive: Heavy Lies The Crown ma duży atut w postaci nowych pomysłów i rozwiązań. Doceniam, że nie jest to typowy city builder, ale coś więcej. Połączenie dwóch gatunków, w których musimy się odnaleźć, to strzał w dziesiątkę, ponieważ sprawdza się zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i militarnym. Budowa oraz utrzymywanie populacji przy życiu i w zadowoleniu dają frajdę, ale to dodatkowe, większe aspiracje stanowią o sile tego produktu. Czekają na nas różne zagrożenia, musimy bronić naszych włości przed atakami i koniec końców przejść do ofensywy.

Problem w tym, że Thrive: Heavy Lies The Crown jest na ten moment produkcją niedopracowaną – nawet w wersji 1.0, którą twórcy wypuścili po miesiącach gry we wczesnym dostępie. Zgrzyty pojawiają się w każdym aspekcie – ekonomicznym, militarnym czy nawet graficznym. Sztuczna inteligencja gubi się i działa dziwacznie w najprostszych elementach rozgrywki, choćby w grupowaniu i prowadzeniu żołnierzy. Nie wspominając o tym, że bez względu na poziom trudności rosnące zagrożenie jest tak banalne i niedopracowane pod kątem AI, że nawet najciekawszy aspekt urozmaicający budowanie nie wzbudza żadnej ekscytacji. Tych zgrzytów i bugów jest tyle, że zabiera to całą frajdę. Jednak ta gra ma potencjał, więc niewykluczone, że gdy zostanie dopracowana, będzie naprawdę ciekawa.

Jest tu wiele prostych, intuicyjnych elementów, podobnych do tych z innych gier. Można szybko się w niej odnaleźć, jeśli chodzi o budowę, a czytelny samouczek krok po kroku prezentuje szczegóły. Dużo rozwiązań wymaga decyzji, do których gracze są przyzwyczajeni, więc odkrywanie jest frajdą – można zobaczyć, co twórcy przygotowali i czy podeszli do tego z pomysłem. Nie zawsze potrzebne jest nowatorstwo, więc pod tym kątem Thrive sprawdza się w porządku. Na przykład dobrze się buduje pola, których rozmiar od razu jest powiązany z liczbą pracowników.

Teren, na którym się budujemy, nie ma wszystkich surowców. Jako że mapa gry jest bardzo duża, mamy różne rejony z zasobami, które musimy opanować przy rozbudowywaniu naszego królestwa. Na przykład na wschodzie, przy górach, naturalnie znajdziemy żelazo i inne materiały potrzebne do zbrojeń. To powoduje, że wraz z rozwojem pod kątem ekonomicznym musimy rozwijać królestwo, a to stanowi wyzwanie, ponieważ trzeba ustawić sieć transportu karawanami, by surowce płynnie przechodziły z jednego terenu na drugi. Pomimo dużej mapy tereny ostatecznie mają ograniczony rozmiar, a trzeba jeszcze dla obrony obudować je palisadą, a karawanom przydzielić patrole, by wszystko odbywało się bez przeszkód. To dobre urozmaicenie rozgrywki, która staje się większym i ciekawszym wyzwaniem.

Mamy dwa tryby gry: sandboxowy oraz fabularny. W tym drugim decyzje, jakie podejmujemy, wpływają na wiele wydarzeń, które nastąpią w przyszłości. Może czasem wydawać się to banalne, a znaczenie decyzji bywa zbyt małe, jednak jest to ciekawsza rozgrywka niż w trybie sandbox. Dodaje to grze więcej sensu.

Thrive: Heavy Lies The Crown ma potencjał na bycie świetną produkcją. Jest rozbudowana i ma wiele fajnych pomysłów mieszających gatunki. Pomimo błędów dobrze się w nią gra. Jednakże na ten moment AI i inne bugi sprawiają, że trudno ją polecić. Zabierają one zbyt dużo frajdy z rozgrywki, by móc w pełni cieszyć się tym, co tytuł ma do zaoferowania.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Oficer i szpieg
-

Film Romana Polańskiego w kinie. Pracownicy się buntują

2 Burmistrz Kingstown (Mayor of Kingstown) - 4. sezon
-

Mayor of Kingstown - zwiastun 4. sezonu. Ten wróg zaskoczy widzów

3 Supergirl - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
-

DCU - plany na najbliższe lata. Dalsze losy Supermana, powrót Batmana i tajemniczy serial

4 Frankenstein Netflix
-

Nowe informacje o Frankensteinie Netflixa. Wielogdzinna charakteryzacja i porzucony pomysł na 2. film

5 Edward Zwick - oficjalny kadr z planu
-

Western powraca. Reżyser Ostatniego samuraja o bezlitosnym zabójcy

6 Fantastyczna Czwórka
-

Nowy James Bond? Gwiazda Top Gun: Maverick komentuje spekulacje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e03

Miasteczko South Park

s2025e160

Moda na sukces

s15e13

Masterchef (US)

s17e08

U nas w Filadelfii

s11e05

Wykute w ogniu

s11e04

Wykute w ogniu

s38e150

Zatoka serc

s02e08
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss

ur. 1967, kończy 58 lat

Paulina Gałązka
Paulina Gałązka

ur. 1989, kończy 36 lat

Laura Haddock
Laura Haddock

ur. 1985, kończy 40 lat

Kim Cattrall
Kim Cattrall

ur. 1956, kończy 69 lat

Paulina Gałązka
Paulina Gałązka

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sopot 2025: artyści, prowadzący, rozpiska festiwalu Top of the top

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV