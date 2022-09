To jest miłość - recenzja filmu

fot. Netflix

To jest miłość to komedia romantyczna – tak sztampowa, jak to tylko możliwe. Netflix nie raz dawał filmy, które były do bólu schematyczne, ale ich najnowsza produkcja popada w totalną skrajność. I nawet nie chodzi o to, że fabuła jest przewidywalna i diabelnie nudna. W tym po prostu nie ma serca! To jest miłość sprawia wrażenie komedii stworzonej w tabeli Excela. Nie ma emocji, uczucia ani tej iskry, która sprawiłaby, że oglądalibyśmy to z zainteresowaniem.

Netflix nie ma ostatnio dobrej passy w tworzeniu takich filmów. To jest miłość jest dowodem na to, że może być gorzej. Nie ma tutaj postaci, które moglibyśmy nazwać ludźmi. Nie ma tu nikogo, kto wzbudzałby sympatię, bo wszystko jest sztuczne i mechanicznie odtwarzane. Bez krzty wizji, pomysłu czy choćby chęci wykrzesania z tego odrobiny życia. Główna bohaterka i jej obiekt uczuć nie mają charakteru, osobowości czy czegokolwiek, co wyrwałoby ich choćby na sekundę ze schematu. Pustka emocjonalna w tych bohaterach nie potrafi przekonać w prawdziwość budowanych uczuć.

Twórcy wielu komedii romantycznych świadome wpisują swoje dzieła w konwencję gatunkową, ale zazwyczaj mają jakiś pomysł na to, by historia bawiła widzów i dawała lekką, przyjemną rozrywkę. Tutaj niestety tego nie ma. Nie dostajemy żadnych ciekawych aktorów ani dobrze poprowadzonych pomysłów. Trudno nam uwierzyć w tę opowieść. Pojawienie się byłych partnerów głównych bohaterów to schemat ogrywany na miliony sposobów w tym gatunku, ale i tak twórcy zdołali zrobić to najgorzej ze wszystkich. To nie miało żadnego fabularnego sensu.

To jest miłość to jedna z najgorszych komedii romantycznych Netflixa. Jako fan gatunku, który ma wysoki próg akceptacji dla banałów, schematów i prostoty tego typu filmów, jestem w szoku, że da się zrobić tak nijaki film. Jeśli historia nie jest w stanie zaangażować i zainteresować postaciami, to nie ma co marnować na to czasu.