Wigilijne opowieści – recenzja książki

Antologie mają to do siebie, że łączą różne teksty, więc w ich przypadku, kolokwialnie mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie. A że w okresie przedświątecznym czytelnicy wyczekują książki „puchatej”, do poczytania w towarzystwie ciepłego kocyka, kota, talerzyka z ciasteczkami i kubka herbaty z cytryną (ewentualnie proszę sobie podstawić w to miejsce własny, ulubiony zestaw czytelniczy), dwanaście opowiadań z Wigilijnych opowieści wychodzi im naprzeciw.