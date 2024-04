WWE 2K24 - recenzja gry

fot. materiały prasowe

Najwięcej frajdy podczas grania w WWE 2K24 daje mi tryb fabularny. Możemy stworzyć własnego wrestlera lub wrestlerkę i zgodnie z wytyczoną drogą wspinać się po szczeblach kariery. Takie immersyjne fabuły są ogromnym atutem każdego tytułu. Pamiętam, jak świetne to działało w dwóch odsłonach FIFY. Szkoda, że później z tego zrezygnowano na rzecz beznadziejnej VOLTY. W WWE 2K24 jest dobrze. Gra daje wrażenie, że mamy na coś wpływ. Naszym celem nie jest wyłącznie wygrana. Dostajemy określone zadania, które musimy wykonać, by osiągnąć sukces. Nawet na łatwym trybie otrzymujemy pomysłowe i angażujące wyzwania.

Dla wielu graczy najlepsze będą pojedyncze mecze, bo można je rozgrywać, kim chcemy i z kim chcemy. To daje najwięcej swobody i elastyczności, więc tym samym pozwala nawet na krótką przyjemność w ciągu dnia. W WWE 2K24 mamy wiele trybów do wyboru – w tym kilka, których nie było w poprzedniej części. Najciekawiej wypada Ambulance. Każdy jest odpowiednio przemyślany, specyficzny i zwariowany. To mocna część rozgrywki.

Obok tego mamy różne inne tryby, które mogą trafić do odbiorców. 2k Showcase of the Immortals jest całkiem fajny, bo można odtworzyć legendarne mecze, które miały miejsce w rzeczywistości. Rozczarowaniem natomiast okazuje się MyGM, w którym wcielamy się w osobę zarządzającą tym wszystkim. Niby organizujemy eventy, oferujemy kontrakty gwiazdom, sprzedajemy je innym i tak dalej, ale w praktyce jest to nudne i daje mało menadżerskich zadań. Niezbyt wciąga też tryb MyFaction, który działa tak jak w poprzedniej edycji i wydaje się specjalnie stworzony do multiplayera.

Tryb Universe znów pozwala śledzić karierę naszej wybranej supergwiazdy albo kształtować ją wedle własnego uznania. Jest to o tyle dobre, że oferuje sporo różnorakich opcji i możliwości. Zwłaszcza w trybie klasycznym, który nie ogranicza nas i daje sporo elastyczności. To szczególnie spodoba się fanom wrestlingu, którzy chcą pograć kimś, kogo lubią.

Graficznie WWE 2K24 jest przepiękne. Trzeba przyznać, że w porównaniu do poprzedniej edycji dopracowano wiele elementów aren, tła, intra każdego wrestlera i wyglądu zawodników. Ci popularni wyglądają jak prawdziwi, co może być naprawdę ekscytujące w trakcie rozgrywki. Pod kątem audiowizualnym nie mam się do czego przyczepić.

WWE 2K24 spełni oczekiwania fanów wrestlingu. Jedni polubią tryb solowy, inni fabularny, a jeszcze inni wciągną się w Universe. Dla każdego coś dobrego! Nie ma wielu rewolucyjnych zmian w stosunku do poprzedniej wersji, ale wszystko jest dopracowane na wysokim poziomie.