"Odpicuj moją karocę" z 1670. Nowa scena z serialu w sieci

Netflix opublikował dodatkową scenę z 1670, której zabrakło w 2. sezonie. Jak Wam się podoba nowa karoca ojca? Pytanie tylko - którego?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
1670, 2. sezon - 17 września (Netflix)
1670 to komediowy hit Netflixa, którego 2. sezon niedawno w całości ukazał się na platformie i z powrotem podbił serca publiczności. Chociaż druga odsłona dobiegła końca, to nie oznacza to końca materiałów z produkcji. Netflix na swoim Facebooku opublikował dodatkową scenę z udziałem księdza Jakuba i... odpicowaną karocą.

Peacemaker: sezon 2, odcinek 6 - recenzja spoilerowa

Oto nowa, dodatkowa scena z 1670. Trzyma poziom głównego serialu?

 

1670 – szczegóły 2. sezonu

Podczas gdy Jan Paweł skupia się na organizacji Dożynek Królewskich w Adamczy­sze, pozostali członkowie rodu mierzą się z własnymi wyzwaniami. Zofia próbuje stłumić swoją kobiecość, koncentrując się na obowiązkach rodzinnych. Jakub i Stanisław starają się udowodnić ojcu, że zasługują na zarządzanie folwarkiem. Tymczasem bogaty i umyty Bogdan rozpoczyna poszukiwania życiowej partnerki, a Aniela i Maciej usilnie szukają sposobu, by móc być razem.

Wraz z dojrzewającym na polach złotym zbożem w bohaterach wzrasta świadomość, że to, jakie tego lata zbiorą plony, zależy tylko od nich. Jedno jest pewne – przez te emocje w nocy trudno będzie zasnąć. Zwłaszcza że gdzieś tam w lesie grasuje Andrzej!

Najlepsze teksty z 2. sezonu 1670

''W Polsce statystycznie na 100 kobiet przypada 101 mężczyzn i ja chyba jestem tym 101''.

arrow-left
Zdjęcie z serialu 1670
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: Facebook (Netflix)

