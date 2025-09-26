"Odpicuj moją karocę" z 1670. Nowa scena z serialu w sieci
Netflix opublikował dodatkową scenę z 1670, której zabrakło w 2. sezonie. Jak Wam się podoba nowa karoca ojca? Pytanie tylko - którego?
1670 to komediowy hit Netflixa, którego 2. sezon niedawno w całości ukazał się na platformie i z powrotem podbił serca publiczności. Chociaż druga odsłona dobiegła końca, to nie oznacza to końca materiałów z produkcji. Netflix na swoim Facebooku opublikował dodatkową scenę z udziałem księdza Jakuba i... odpicowaną karocą.
Peacemaker: sezon 2, odcinek 6 - recenzja spoilerowa
Oto nowa, dodatkowa scena z 1670. Trzyma poziom głównego serialu?
1670 – szczegóły 2. sezonu
Podczas gdy Jan Paweł skupia się na organizacji Dożynek Królewskich w Adamczysze, pozostali członkowie rodu mierzą się z własnymi wyzwaniami. Zofia próbuje stłumić swoją kobiecość, koncentrując się na obowiązkach rodzinnych. Jakub i Stanisław starają się udowodnić ojcu, że zasługują na zarządzanie folwarkiem. Tymczasem bogaty i umyty Bogdan rozpoczyna poszukiwania życiowej partnerki, a Aniela i Maciej usilnie szukają sposobu, by móc być razem.
Wraz z dojrzewającym na polach złotym zbożem w bohaterach wzrasta świadomość, że to, jakie tego lata zbiorą plony, zależy tylko od nich. Jedno jest pewne – przez te emocje w nocy trudno będzie zasnąć. Zwłaszcza że gdzieś tam w lesie grasuje Andrzej!
Najlepsze teksty z 2. sezonu 1670
Źródło: Facebook (Netflix)
