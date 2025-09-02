Pierwsze zdjęcia z kontynuacji 28 lat później. Kiedy zwiastun?

fot. Miya Mizuno/Columbia Pictures

Tydzień temu poznaliśmy pierwsze opinie po pokazie testowym filmu 28 Years Later: The Bone Temple, czyli bezpośredniej kontynuacji 28 lat później od Danny'ego Boyle'a. Rolling Stone opublikował pierwsze zdjęcia z filmu Nii DaCosty, zapowiedział datę premiery zwiastuna, a także porozmawiał z członkami obsady o tym, czego można spodziewać się po filmie, który został bardzo pozytywnie odebrany po pokazaniu go pierwszym szczęśliwcom.

The Bone Temple rozpocznie się niedługo po finale 28 lat później. Historia skupi się na Spike'u, który zostanie zmuszony do dołączenia do kultu Jimmy'ego (Jack O'Connell). On z kolei prowadzi swoją wojnę z postacią graną przez Ralpha Fiennesa. Jego relacja z Alfą zostanie pogłębiona, podobnie do świata przedstawionego. To, co pokazało 28 lat później jest tylko czubkiem góry lodowej w kwestii budowania świata. Dowiemy się więcej o przeszłości Samsona, a Spike będzie się musiał poruszać między dwoma światami - Jimmy'ego oraz dr. Kelsona.

Nia DaCosta przyznała też, że nie była zainteresowana naśladowaniem Danny'ego Boyle'a i jest to w pełni jej film z własnym, wyjątkowym stylem. Rolling Stone zapowiada, że premiera zwiastuna będzie miała miejsce jutro, tj. 3 września 2025 roku.

Oto pierwsze zdjęcia z filmu:

