Ważna aktualizacja nowej Buffy: Postrach wampirów. Jak postępują prace?
Chloe Zhao, reżyserka Eternals, Hamneta czy Nomadland, pracuje też nad nowym serialem o Buffy. Z okazji premiery nowego filmu podzieliła się ważną aktualizacją na temat serialu. Jak postępują prace?
Buffy: Postrach wampirów była kultowym serialem w trakcie swojej emisji, a za jakiś czas powróci na mały ekran. Będzie to jednocześnie miękki reboot i kontynuacja, a wedle doniesień bardzo możliwe, że zobaczymy w roli głównej córkę tytułowej bohaterki. Nie zabraknie też oczywiście wampirów. Za stworzenie odcinka pilotażowego odpowiedzialna jest Chloe Zhao, czyli reżyserka takich produkcji, jak nowy Hamnet, a wcześniej m.in. Eternals czy oscarowy Nomadland. Jak postępują prace nad serialem?
Hity jesieni i zimy 2025! Najbardziej wyczekiwane premiery filmów i seriali w jednym miejscu
Chloé Zhao w rozmowie z Los Angeles Times przy okazji promocji Hamneta przyznała, że odcinek pilotażowy nowej Buffy został już nakręcony:
Nowa Buffy – opis fabuły
Nova (Ryan Kiera Armstrong z Star Wars: Skeleton Crew), 16-letnia dziewczyna i mól książkowy, odkrywa, że jest pogromczynią wampirów w odbudowanym Sunnydale. Miasto jest rozdarte między podniszczonym starym Sunnydale a luksusowym New Sunnydale. Podczas weekendu wampirów – festiwalu, który celebruje mroczną przeszłość miasta – wampiry Jack i Shirley wychodzą z placu budowy, zabijając nastolatkę i planując wezwać armię wampirów poprzez rytuał Przeklętego Kręgu.
Z przecieków wiemy, że Buffy będzie szkolić nową pogromczynię, ale konkretnych szczegółów na ten moment nie znamy. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie, ale aktorki trenują, więc najpewniej niedługo.
