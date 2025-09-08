Reklama
placeholder

EA Sports nie chciało tej marki. 2K Games się za nią bierze

Po miesiącach spekulacji i licznych zapowiedzi zasianych w mediach społecznościowych, studio 2K Sports oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad projektem związanym z akademicką koszykówką.
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  EA Sports 
nba 2K Games
NBA 2K26 2K Games
Reklama

Amerykański wydawca w oficjalnym komunikacie poinformował, że pracuje nad nowym doświadczeniem związanym z koszykówką akademicką. Firma zapowiada „wielkie plany” na rok 2027 i kolejne lata, jednocześnie obiecując „kilka niespodzianek” już na początku 2026 roku.

Kluczowym – i celowo nieprecyzyjnym – określeniem w tej zapowiedzi jest właśnie „doświadczenie”. Branża oraz fani spekulują, że może ono przybrać jedną z dwóch form. Pierwszą możliwością jest dedykowany tryb gry, stanowiący część przyszłych odsłon serii NBA 2K, analogicznie do niezwykle popularnych „MyCareer” czy „MyTeam”. Druga opcja, jeszcze bardziej pożądana przez graczy, to zupełnie oddzielny, pełnoprawny tytuł poświęcony wyłącznie koszykówce uniwersyteckiej – nawiązujący do dawnej, kultowej serii NCAA Basketball.

Istotnym kontekstem dla tej zapowiedzi jest decyzja konkurencji. Równolegle z doniesieniami o planach 2K ujawniono bowiem, że Electronic Arts zrezygnowało ze swojego własnego projektu związanego z koszykówką akademicką.

Nowe „doświadczenie” 2K ma objąć ponad 100 programów uniwersyteckich z całych Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że gracze będą mogli stanąć do wirtualnej rywalizacji w barwach dziesiątek legendarnych drużyn, takich jak Duke Blue Devils, North Carolina Tar Heels, Kentucky Wildcats czy Kansas Jayhawks – wraz z ich autentycznymi halami, logo i strojami.

Powrót licencjonowanej koszykówki akademickiej do gier wideo stał się możliwy dopiero dzięki fundamentalnej zmianie prawa. Przez lata główną przeszkodą był zakaz komercyjnego wykorzystywania wizerunku sportowców-amatorów bez ich zgody i wynagrodzenia. Sytuację odmieniły regulacje NIL (Name, Image, Likeness), które pozwalają studentom-sportowcom czerpać korzyści z wykorzystywania ich wizerunku. To właśnie te przepisy umożliwiły EA Sports restart serii footballu akademickiego, a teraz otwierają drogę dla 2K Sports.

Źródło: X.com

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  EA Sports 
nba 2K Games
Reklama
placeholder
Powiązane treści
EA Sports F1 25
-

EA Sports F1 25 z treściami z filmu F1. Co pojawi się w grze?

EA Sports F1 25 pozwoli na przeżycie kluczowych momentów z filmu F1, umożliwiając prowadze...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Wonder Man
-
Plotka

Wonder Man bez żadnego cameo postaci z MCU? Ta plotka niepokoi

2 Nuremberg
-

Russell Crowe, gwiazda Białego lotosu i polska legenda z szansami na Oscara? Ten film podbił TIFF

3 Doktor Doom
-
Plotka

Avengers: Doomsday z 2 legendami Marvela? Jedna z nich (znów) imponuje muskulaturą

4 Ministranci
-

Ministranci – zwiastun polskiego filmu. Dzieciaki w walce z Kościołem niczym Robin Hood

5 Marvel's Wolverine
-
Plotka

Kiedy zwiastun Marvel's Wolverine? Na nowy materiał z gry na PS5 nie będziemy czekać zbyt długo

6 Bitwa samurajów
-

Bitwa samurajów – zwiastun serialu Netflixa. Brutalna gra, inna niż Squid Game

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e172

Moda na sukces

s03e01

s38e165

Zatoka serc

s12e22

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e01

s2025e179

The Lead with Jake Tapper

s01e21

s01e91
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ray Fisher
Ray Fisher

ur. 1987, kończy 38 lat

Martin Freeman
Martin Freeman

ur. 1971, kończy 54 lat

Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo

ur. 2002, kończy 23 lat

David Arquette
David Arquette

ur. 1971, kończy 54 lat

Ella Rae Peck
Ella Rae Peck

ur. 1990, kończy 35 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

5

Afryka Express: kto odpadł z programu?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV