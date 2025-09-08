EA Sports nie chciało tej marki. 2K Games się za nią bierze

2K Games

Amerykański wydawca w oficjalnym komunikacie poinformował, że pracuje nad nowym doświadczeniem związanym z koszykówką akademicką. Firma zapowiada „wielkie plany” na rok 2027 i kolejne lata, jednocześnie obiecując „kilka niespodzianek” już na początku 2026 roku.

Kluczowym – i celowo nieprecyzyjnym – określeniem w tej zapowiedzi jest właśnie „doświadczenie”. Branża oraz fani spekulują, że może ono przybrać jedną z dwóch form. Pierwszą możliwością jest dedykowany tryb gry, stanowiący część przyszłych odsłon serii NBA 2K, analogicznie do niezwykle popularnych „MyCareer” czy „MyTeam”. Druga opcja, jeszcze bardziej pożądana przez graczy, to zupełnie oddzielny, pełnoprawny tytuł poświęcony wyłącznie koszykówce uniwersyteckiej – nawiązujący do dawnej, kultowej serii NCAA Basketball.

Istotnym kontekstem dla tej zapowiedzi jest decyzja konkurencji. Równolegle z doniesieniami o planach 2K ujawniono bowiem, że Electronic Arts zrezygnowało ze swojego własnego projektu związanego z koszykówką akademicką.

Nowe „doświadczenie” 2K ma objąć ponad 100 programów uniwersyteckich z całych Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że gracze będą mogli stanąć do wirtualnej rywalizacji w barwach dziesiątek legendarnych drużyn, takich jak Duke Blue Devils, North Carolina Tar Heels, Kentucky Wildcats czy Kansas Jayhawks – wraz z ich autentycznymi halami, logo i strojami.

Powrót licencjonowanej koszykówki akademickiej do gier wideo stał się możliwy dopiero dzięki fundamentalnej zmianie prawa. Przez lata główną przeszkodą był zakaz komercyjnego wykorzystywania wizerunku sportowców-amatorów bez ich zgody i wynagrodzenia. Sytuację odmieniły regulacje NIL (Name, Image, Likeness), które pozwalają studentom-sportowcom czerpać korzyści z wykorzystywania ich wizerunku. To właśnie te przepisy umożliwiły EA Sports restart serii footballu akademickiego, a teraz otwierają drogę dla 2K Sports.