Problem trzech ciał - Liam Cunningham o swojej postaci. To ktoś zupełnie inny od Seawortha

Problem trzech ciał to serial Netfliksa, oparty na bestsellerowej serii książkowej autorstwa Liu Cixina. W tej produkcji występuje Liam Cunningham w roli Thomasa Wade'a. Aktor opowiedział nieco o charakterze, który odgrywa.

W wywiadzie dla Variety, Cunningham stwierdził, że Thomas Wade jest niezwykłym indywidualistą.

- Już dawno nie grałem czegoś podobnego do tego gościa. Ironiczne jest to, że Benioff i Weiss (twórcy) chcieli, abym zrobił coś zupełnie innego niż w tamtym serialu. Seaworth był postrzegany jako postać z delikatnym kompasem moralnym. Wade taki nie jest. Będzie on trochę szokujący dla ludzi, którzy myślą, że gram jeden rodzaj postaci. Wade jest zaangażowany w inteligencję. Jest mocno zakorzeniony w fizyce teoretycznej i splątaniu kwantowym oraz wszelkiego rodzaju naukowych odkryciach. Są jednak ludzie, którzy na początku serialu wchodzą w krąg biznesu pana Wade'a. Z całą pewnością nie są to naukowcy.